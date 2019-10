Wennigsen

Sie sind intelligent, flink und äußerst anpassungsfähig: Ratten beunruhigen zurzeit Anwohner der Hirtenstraße in der Wennigser Ortsmitte. Ein Hauseigentümer, der in der Zeitung nicht namentlich genant werden will, wird deutlich: „Die Ungezieferplage hat inzwischen Formen angenommen, die es nun rasch zu bekämpfen...