Einbrecher sind am Wochenende in die Sophie-Scholl-Gesamtschule am Bürgermeister-Klages-Platz in Wennigsen eingedrungen. Die unbekannten Täter hatten die Notausgangstür des Lehrerzimmers aufgehebelt.

Auf der Suche nach Geld?

Im Lehrerzimmer brachen sie mehrere Schließfächer auf – „offenbar auf der Suche nach Geld“, vermutet Schulleiterin Birgit Schlesinger. Die Sachen aus den Schließfächern lagen verstreut auf dem Fußboden. Ansonsten sei aber nichts beschmiert oder zerstört worden, sagt Schlesinger. Früher wurden auch die Klassenkassen in den Schließfächern aufbewahrt. „Heutzutage dürfen wir aber gar kein Bargeld mehr annehmen und es wird überwiesen“, sagt Schlesinger.

Der Einbruch in die KGS muss zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, passiert sein. Lehrer, die am Sonntag in der Schule arbeiten und ihren Unterricht vorbereiten wollten, hatten den Einbruch entdeckt.

Zeugenhinweise an die Polizei

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wennigsen unter der Telefonnummer (0 51 03) 22 78 oder bei der Polizei in Ronnenberg unter (0 51 09) 51 70 entgegen.

Von Jennifer Krebs