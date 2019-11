Politik muss entscheiden: Braucht der Friedhof zusätzliche Flächen?

Wennigsen

Braucht Wennigsen einen größeren Friedhof? „Ja“, lautet die Antwort, wenn man Michael Albrecht, Vorsitzender des Friedhofsausschusses der Marien-Petri-Kirchengemeinde, fragt. Seine Argumente hat er nun den Mitgliedern des Bauausschusses präsentiert – denn die Politik muss entscheiden, ob der Friedhof die Erweiterungsfläche nutzen darf oder ob dort ein Neubaugebiet entstehen könnte.

Denn Wohnraum ist knapp in der Gemeinde, doch in Wennigsen gibt es kaum freie Flächen, die bebaut werden können. Eine der wenigen Möglichkeiten, die Gemeinde zu vergrößern, würde das Kleine Lutterfeld bieten. Eben das Gebiet, das offiziell Erweiterungsfläche für den Friedhof ist. Die Mitglieder des Bauausschusses wollten nun wissen, ob der Friedhof überhaupt wachsen muss.

Baumbestattungen sind gefragt

„Wie viele Freiflächen haben Sie?", fragten die Mitglieder des Ausschusses. Denn schaut man sich die Übersicht an, so kann man schon den Eindruck gewinnen, dass der Friedhof noch einige freie Flächen hat. Doch nicht alle Flächen könnten genutzt werden – und nicht alle freien Gräber werden in der Form auch gewollt, sagt Albrecht.

Zwar sind auf dem Friedhof zahlreiche Gräber für normale Sargbestattungen frei, doch „die will heute niemand mehr“, sagt Albrecht. Der Platz für die Baumbestattungen hingegen werde knapp, denn für diese brauche man mehr Platz als für eine „normale“ Bestattung. Und eben die Baumbestattungen seien nun mal sehr gefragt. „Mitte 2020 bekommen wir in diesem Bereich Kapazitätsprobleme“, sagt Albrecht, der immer wieder darauf hinwies, dass der Friedhof ein Wirtschaftsunternehmen ist und in starkem Wettbewerb mit etwa dem Ruheforst steht.

5000 Quadratmeter mehr für den Friedhof ?

Zudem dürften unter den rund 220 zum Teil sehr alten Bäumen nicht bestattet werden. Auch Flächen wie die, auf denen sich Kriegsgräber-, Gräber für Euthanasieopfer und die Äbtissinengräber befinden, sind nicht nutzbar.

Der Wunsch Albrechts: Der Friedhof soll um 5000 Quadratmeter erweitert werden. Dann, so habe man ausgerechnet, gebe es genug Platz für die erwarteten Baumbestattungen für die kommenden Jahre. Er gehe davon aus, dass man es innerhalb von zehn Jahren dann schaffen werde, den Friedhof so umzustrukturieren, dass auch auf dem bestehenden Flächen wieder Platz zur Verfügung steht.

Mietwohnungen statt Gräber?

Schon seit Längerem ist das Kleine Lutterfeld, das etwa 15.000 Quadratmeter große Flurstück neben dem Friedhof, für neue Mietwohnungen im Gespräch. Die Pläne liegen mehr oder weniger auf Eis, seit Anwohner und Kirche ihr Veto eingelegt haben, weil der Friedhof dann nicht mehr erweitert werden könnte.

Das Grundstück neben dem Friedhof gehört der Klosterkammer Hannover, die daran interessiert sei, die mögliche Erweiterungsfläche im Ortskern zu Bauland zu entwickeln, sagte Sprecherin Kristina Weidelhofer bereits im vergangenen Jahr.

Friedhöfe unterliegen der niedersächsischen Kommunalabgabenverordnung (NKAG). Kosten, die im Rahmen der Bewirtschaftung entstehen, werden als Gebühren an die Grabnutzer weitergegeben. Dementsprechend wird der Friedhof nicht gewinnorientiert bewirtschaftet, ist jedoch gehalten, keine Verluste zu erwirtschaften, erläuterte Albrecht. „Und mit dem Ruheforst hat die Politik die Konkurrenz geschaffen“, sagt er. Ingo Klokemann (Fraktionsvorsitzender SPD) zeigte sich verärgert, da seiner Meinung nach vorher nie so deutlich gesagt wurde, dass es um den Wettbewerb, die Wirtschaftlichkeit und die Baumbestattungen geht. Nun soll Albrecht auf Wunsch von Ernst Herbst ( CDU) noch eine Auflistung zu den Größen der Frei- und Sperrflächen liefern. Das Thema wird dann weiter diskutiert.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha