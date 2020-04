Wennigsen

Ostern feiern in Corona-Zeiten: Die Marien-Petri-Gemeinde und die Krichengemeinde Holtensen-Bredenbeck haben für die Ostertage mehrere Angebote für die Wennigser vorbereitet. Unter anderem wird es Onlineandachten, Überraschungstüten und „ Andachten to go“ geben.

Für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag hat das Pastorenteam der Marien-Petri-Gemeinde eine Onlineandacht produziert. Diese wird auf der Homepage der Gemeinde unter marien-petri-gemeinde-wennigsen.de an dem jeweiligen Feiertag zu sehen sein. Pastorin Mandy Stark und Pastor Carsten Wedemeyer werden die Andachten halten. Es wird auch eine musikalische Beteiligung geben.

Anzeige

Adachten to go

Von Ostersonnabend an hängen ab 18 Uhr wieder „ Andachten to go“ vor der Kirche, der Friedhofskapelle, der Kapelle in Sorsum und am Glockenturm am Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark. Auf den Zetteln stehen kurze Andachtstexte, Impulse, die zum Nachdenken anregen sollen und Vorschläge für Lieder, die gesungen werden können.

Zudem wird vor der Kirche in Wennigsen ein großes Holzkreuz stehen, und alle Gemeindemitglieder haben die Möglichkeit, dieses Kreuz mit einer mitgebrachten Blume oder einem mitgebrachtem grünen Zweig zu schmücken.

Außerdem werden am Karfreitag um 15 Uhr und am Ostersonntag um 8 Uhr die Glocken läuten, damit Gläubige dann Andacht halten können.

Klosterkirche öffnet für stilles Gebet

Die Klosterkirche ist am Karfreitag von 16 bis 18 Uhr sowie am Ostersonntag von 14 bis 16 Uhr zudem für stille Gebete geöffnet. Es wird in dieser Zeit keinen Gottesdienst geben, aber die Menschen können die Kirche betreten und dort für sich allein beten. Eine Aufsichtsperson wird darauf achten, dass die Regeln in der Klosterkirche Wennigsen eingehalten werden: Es dürfen nur maximal zehn Personen gleichzeitig in der Kirche sein, und sie müssen genügend Abstand voneinander haben.

Holtensen-Bredenbeck: Geistliches Wort und Kirchenöffnung

Die evangelische Kirchengemeinde Holtensen-Bredenbeck bietet für Gründonnerstag und zum Osterfest wieder ein geistliches Wort zum Mitnehmen an. Die Blätter können an der Tür der Holtenser Kirche und am Dietrich-Bonhoeffer-Haus Bredenbeck am Donnerstag und dann wieder ab Sonnabend mitgenommen werden. Am Sonnabend und Sonntag gibt es zum Osterfest außerdem eine Tüte mit Überraschungen auch für Kinder.

Zudem öffnet die Kirchengemeinde ihre Türen zur persönlichen Andacht in Bredenbeck und Holtensen am Karfreitag und am Ostersonntag jeweils von 11 bis 12 Uhr. Es dürfen sich zu diesen Zeiten jeweils nur zwei Menschen gleichzeitig in der Kirche oder im Gottesdienstraum des Bonhoeffer-Hauses aufhalten.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha