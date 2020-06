Ortsrat Evestorf will noch vor den Sommerferien tagen

Evestorf

Der Ortsrat Evestorf will sich in den nächsten Wochen und noch vor den Sommerferien treffen. Bislang waren alle Ortsratssitzungen wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Doch seit Längerem steht bereits die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses auf dem Plan, was ein baldiges Treffen notwendig mache, teilte Ortsbürgermeister Ernst Herbst mit.

Die Feuerwehr-Unfallkasse habe Anfang des Jahres zum Bau eine Stellungnahme abgegeben, zu der sich der Ortsrat eigentlich bereits Mitte März äußern wollte. Nach einer ersten Prüfung der Unfallkasse müsse der Ortsrat die Kommune noch mal bitten, ihr Konzept zu ergänzen, erläutert Herbst. Denn die Richtlinien für einen Umbau hätten sich im Laufe der Zeit geändert, die vorgegebenen Sicherheitsabstände seien größer geworden. Den Knackpunkt sieht er weiterhin beim Umkleidebereich der Feuerwehr. Die Feuerwehrleute hätten sich bislang in der Halle umziehen müssen. „Da streben wir seit Längerem eine Änderung an“, erklärt Herbst.

Erweiterung seit Jahren in der Diskussion

Die Erweiterung des Feuerwehrhauses sowie die Barrierefreiheit des Dorfgemeinschaftshauses stehen schon seit mehreren Jahren zur Diskussion. Im vergangenen Jahr stellte der Ortsrat dann detailliertere Pläne vor und gab für das Vorhaben schließlich grünes Licht. Für die weiteren Beratungen hat Ortsbürgermeister Herbst die erste Juliwoche im Blick. Bedenken wegen der Corona-Pandemie habe er nicht, der Saal im Dorfgemeinschaftshaus sei mit 120 Quadratmetern groß genug, sodass das fünfköpfige Gremium unter Beachtung des Sicherheitsabstandes tagen könne. Auch ein Treffen auf der Terrasse sei möglich.

Von Alina Stillahn