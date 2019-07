Wennigsen

Gibt es in Wennigsen jetzt auch Marktschreiertage wie am Steintor in Hannover? Nein, es ist Emil, der lautstark seine Ware anpreist. „Bitte kaufen Sie! Das ist die letzte Chance. Das Geschäft schließt gleich“, ruft der Zehnjährige. Auf dem Forges-Les-Eaux-Platz in Wennigsen hat die Gemeinde Wennigsen ern...