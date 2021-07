Wennigser Mark

Seit Jahren kämpfen Eltern, Anwohner und der Ortsrat der Wennigser Mark für einen sicheren Übergang über die Egestorfer Straße – nun soll dieser endlich kommen, in Form einer Dunkelampel. An der Ortsdurchfahrt liegt ein Kindergarten, auch viele Schulkinder müssen die Straße auf ihrem Weg zur Schule oder zum Bus überqueren. Täglich fahren etwa 2800 Autos in beiden Richtungen auf der Egestorfer Straße.

„Dies macht es für Kinder und für ältere Menschen schwierig und gefährlich, die Straße zu überqueren, um zum Kindergarten oder zur Bushaltestelle zu gelangen“, sagte vor geraumer Zeit schon Ortsbürgermeister Holger Dorl (SPD). Zudem hatte sich genau an der Stelle, an der die geforderte Ampel entstehen soll, sogar ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Landesbehörde will zustimmen – mit Bedingungen

Um endlich für eine sichere Querungsmöglichkeit zu sorgen, stand zuletzt sogar eine Finanzierung durch die Einwohnerinnen und Einwohner der Wennigser Mark im Raum, da alle Anträge auf eine Querungshilfe an der Ortsdurchfahrt (Egestorfer Straße) scheiterten. Denn die Ortsdurchfahrt ist eine Landesstraße. Anträge muss das Land Niedersachsen als Baulastträger und die Region Hannover als Straßenverkehrsbehörde genehmigen. Doch aus ihrer Sicht sind die rechtlichen Voraussetzungen nach der Straßenverkehrsordnung nicht erfüllt.

Als Alternative hatten sie aber angeboten: Sollten die Märker und die Gemeinde Wennigsen eine Querungshilfe in eigener Verantwortung selbst finanzieren, dann würde die Landesbörde solch ein Projekt in Abstimmung mit der Region akzeptieren. „Es darf für das Land keine Kosten für die Anschaffung und für die spätere Unterhaltung geben“, erläuterte Fischer.

Ampel kostet 25.000 Euro

Die SPD hatte bereits vor dem Unfall beantragt, dass an der Straße so schnell wie möglich eine Ampel errichtet wird – und zwar auf Kosten der Gemeinde. Etwa 25.000 Euro kostet die Installation der Ampel, das Geld wird als überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt. Dem hat der Rat der Gemeinde nun zugestimmt.

Die Markierungen auf der Fahrbahn weisen noch einige Tage danach auf den tragischen Unfall an der Ortsdurchfahrt der Wennigser Mark hin. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

„Land und Region haben bislang wenig bewegt“, begründete etwa Gun Wittrien (Grüne) die Zustimmung ihrer Fraktion. Sie sprach sich zudem dafür aus, dass auch an anderen Straßen, vor allem vor Kitas, die Situation geprüft werden solle.

Auch die CDU stimmte für den Antrag. Peter Armbrust (CDU) betonte allerdings, dass es nicht darauf hinauslaufen könne, dass die Gemeinde künftig solche Maßnahmen selber finanzieren muss, nur weil Land und Region nicht tätig werden. Zudem forderte auch die CDU, dass die weiteren Gefahrenpunkte im Gemeindegebiet überprüft werden sollen.

Von Lisa Malecha