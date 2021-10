Bredenbeck

Es ist die große Frage in Bredenbeck – und sie ist immer noch nicht geklärt. Wer wird neuer Ortsbürgermeister oder neue Ortsbürgermeisterin? Was bislang feststeht: Die Entscheidung fällt auf Marianne Kügler (CDU) oder Reinhard Wiens (SPD). Die Wahl erfolgt am Montag, 22. November, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrats.

Nach Informationen dieser Zeitung gab es vor wenigen Tagen in dieser Versammlungsstätte ein Treffen der neu gewählten Ortsratsmitglieder. Sich kennen lernen, so weit dies nicht schon der Fall ist, über verschiedene Themen austauschen und über gemeinsame Nenner und Strategien sprechen – mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in der Bundespolitik und dem Verhandeln über die neue Regierung könnte man sagen: Es standen Sondierungsgespräche an.

Marianne Kügler. Quelle: Frank Herrmann (Archiv)

„Wir haben uns in angenehmer Atmosphäre unterhalten. Es gibt viele Themen. Es geht darum, was für Bredenbeck das Beste ist und was wir erreichen wollen“, sagt Marianne Kügler auf Nachfrage. Die amtierende Ortsbürgermeisterin bittet aber um Verständnis: „Ansonsten möchte ich nichts weiteres dazu sagen“. Ihr Gegenkandidat ist Reinhard Wiens von der SPD.

Aufgrund der Sitzverteilung im Ortsrat ist eine spannende Wahl garantiert. Es gibt sieben Sitze im Gremium, drei davon sind mit Wiens, Jonas Farwig und Katrin Deitermann von der SPD besetzt. Von der CDU sind Marianne Kügler und Ursula-Brigitte Veit vertreten. Für die Grünen sitzt Norbert Bohnenstengel im Ortsrat, Thomas Behr vertritt die Wählergruppe „Wir für Wennigsen“. Gemäß der Sitzverteilung ist naheliegend, dass Bohnenstengel und Behr zum Zünglein an der Waage werden. Demnach müsste Wiens einen der beiden überzeugen, ihn zu wählen, Kügler bräuchte beide Stimmen.

Spannung hat Tradition in Bredenbeck

Trotz der scheinbar besseren Ausgangslage aus Sicht von Wiens, gibt man sich bei der SPD zurückhaltend. „Wir haben über viele Inhalte gesprochen und sind gespannt, wie es weitergeht“, sagt Jonas Farwig, der zugleich auch Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Wennigsen ist. Farwig verweist auf die Bredenbecker Tradition, wonach „die Person mit den meisten Stimmen der Ortsbürgermeister werden sollte“. Das würde in dem Fall für seinen Parteikollegen sprechen, Wiens holte bei der Kommunalwahl im September ein besseres Ergebnis als Kügler.

Schon aus der jüngeren Historie heraus zeigt sich, dass in Bredenbeck immer viel passiert und Überraschungen möglich sind. In den USA würde man bei den Präsidentschaftswahlen von einem „Swing State“ sprechen, in dem die Mehrheitsverhältnisse regelmäßig wechseln. 2011 wählte Bredenbeck mit Hans-Heinrich Warnecke einen CDU-Kandidaten. 2016 erhielt mit Heiko Farwig ein SPD-Mann die meisten Stimmen. Weil Farwig aus Bredenbeck wegzog, legte er sein Amt nieder, und im Februar 2019 übernahm Kügler das Amt der Ortsbürgermeisterin. Langweilig wird es also in Bredenbeck nicht. Daher ist die konstituierende Sitzung am 22. November mit Spannung zu erwarten.

Von Stephan Hartung