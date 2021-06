Bredenbeck

Der Klimawandel und seine Folgen machen sich zunehmend auch im Deister bemerkbar: Die Knigge’sche Miteigentümergemeinschaft beobachtet seit einigen Jahren immer mehr Schäden an ihren Baumbeständen, die für den Holzverkauf bestimmt und damit auch eine wichtige Einnahmequelle des Forstbetriebes sind. Weil Trockenperioden und Hitzeschäden wegen des Klimawandels zunehmen, verzeichnet die Miteigentümergemeinschaft große Umsatzverluste.

Anlässlich eines Informationsbesuches der Grünen-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, Frauke Patzke, sowie der Wennigser Bürgermeisterkandatin der Grünen, Gun Wittrien, haben die leitenden Mitarbeiter der Knigge’schen Miteigentümergemeinschaft jetzt auf die aktuelle Situation in der Holzwirtschaft hingewiesen und Zukunftsperspektiven aufgezeigt.

„Wir wissen, was es heißt, mit der Zeit zu gehen, und müssen uns anpassen.“ Mit diesen Worten fasste der Vorsitzende Hubertus Freiherr Knigge die Konsequenzen des Klimawandels für den Forstbetrieb zusammen. Demnach ist es wegen zunehmender Schäden und Trockenheit unter anderem dringend erforderlich, neue und hitzebeständigere Baumarten anzupflanzen. Mittelfristig sei es auch notwendig, Flächen beschädigter Baumbestände für den Betrieb von Windenergieanlagen zu räumen – um mit der Energieeinspeisevergütung zusätzliche Einnahmen zu generieren und Verluste auszugleichen.

Lesen Sie auch Wennigsen: Forst in Not - Borkenkäfer zerstört große Flächen im Deister

Drei Jahre Dürre setzen Wald zu

Der Leiter des Forstbetriebes in Bredenbeck, Thomas Seel-Schwarze, demonstrierte die Folgen des Klimawandels bei einem Waldspaziergang. In einem bislang für die Holzproduktion genutzten Buchenbestand verwies er auf die stellenweise deutlich reduzierte Blattmasse an einigen Bäumen: „Die Bäume sterben bei zu hohen Temperaturen ab. Die Buche ist den Standortansprüchen nicht mehr gewachsen. Sie gehört hier nicht mehr her“, sagte Seel-Schwarze.

Aufgrund der vergangenen drei Dürrejahre seien aber auch große Bereiche der Fichtenbestände durch Trockenheit und Borkenkäferbefall geschädigt worden. In einem 82-jährigen Fichtenreihenbestand seien zuletzt Hunderte Vorratsmeter Holz notgedrungen vor der maximalen Erntereife abgeholzt und weit unter dem Normalpreis verkauft worden. „Damit die Stämme nicht verfaulen“, sagte der Leiter des Forstbetriebes. Allein im Bereich der Miteigentümergemeinschaft seien in den vergangenen drei Jahren rund 70 Hektar Nadelholzbestände verloren gegangen, die zum Teil seit 30 Jahren in naturnahe Mischbestände überführt würden.

Mischkulturen sollen Risiken abfedern

Um die wirtschaftlichen Folgen zu reduzieren, setzt der Forstbetrieb im Bereich der Holzwirtschaft nun weniger auf Mono- und zunehmend auf Mischkulturen. Auf der abgeholzten Fichtenfläche wurden deshalb außer Buchen jetzt unter anderem 4500 Douglasien angepflanzt. Obwohl Nadelholz für den Forstbetrieb die Haupteinnahmequelle darstelle, passe die Fichte mehr ins Konzept. „Die Douglasie ist bei geringeren Niederschlagsmengen und steigenden Temperaturen einfach resistenter“, sagte Seel-Schwarze.

Der Leiter des Forstbetriebes in Bredenbeck, Thomas Seel-Schwarze, zeigt ein neu bepflanztes Areal, wo zuvor ein 82-jähriger Fichtenreihenbestand wegen der Hitzeschäden noch weit vor der maximalen Erntequalität notgedrungen abgeholzt und frühzeitig unter Normalpreis verkauft werden musste. Quelle: Ingo Rodriguez

Trotzdem sei der Wechsel zu neuen Baumarten nicht einfach, weil deren Einführung als ursprünglich nicht heimische Arten gesellschaftlich kritisch beäugt würden. „Wir müssen uns künftig Baumarten öffnen, die gleichzeitig den Ansprüchen der Wirtschaftlichkeit, aber auch des Naturschutzes und der Naherholung genügen“, sagte Seel-Schwarze. Das bestätigte auch Betriebsleiter Ralf Schickhaus: In der Bevölkerung werde trotz eines drastisch gestiegenen Holzverbrauches der Wunsch nach ungestörter Natur und unbeeinflusst wachsenden Wäldern immer größer. Außer der Rohstoffproduktion spiele der Wald aber auch eine wichtige Rolle als Lebensraum und Rückzugsort seltener und bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

Forstbetriebe benötigen Unterstützung

Gegenüber den beiden Grünen-Kandidatinnen erläuterte Schickhaus wichtige Voraussetzungen für die Zukunft: Eigentümergeführte Forstbetriebe könnten den klimabedingt erforderlichen Umbau der Wälder finanziell nicht mehr alleine umsetzen. Der Wechsel von Nadelholzbeständen zu Laubwäldern verursache eine Finanzierungslücke von etwa 60 Jahren, sagte Betriebsleiter Schickhaus.

Da der Wald auch eine große Rolle bei der Speicherung klimaschädlichen Kohlendioxides spiele, fordern die Waldbesitzer laut Schickhaus finanziellen Ausgleich für ihre Ökosystemleistungen. Gleichzeitig sei es notwendig, veraltete Naturschutzgesetze wie etwa Vorschriften für festgelegte Lebensraumtypen der Buche zu erneuern. Eine weitere Forderung der Waldbesitzer: die Umsetzung der klaren Regeln des Waldbetretungsrechtes von den Ordnungsbehörden der Kommunen, um Schäden an Eigentum und Natur zu verhindern.

Grünen-Kandidatinnen versprechen Unterstützung

Die beiden Grünen-Kandidatinnen zeigten sich abschließend in einem Punkt besonders einig: Forstwirtschaft und Klimaschutz stünden in keinem Widerspruch, sagten Patzke und Wittrien nach ihrem Besuch gleichlautend. Forstwirtschaftliche Flächen für die Gewinnung umweltfreundlicher Windenergie zu nutzen, könne den Betrieben dabei helfen, trotz Klimawandels ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Gleichzeitig sei dies auch im Sinne der Energiewende. „Dafür kann Politik die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessern und ausbauen“, versicherte Patzke zum Abschied.

Von Ingo Rodriguez