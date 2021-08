Wennigsen

Kaum gebaut, schon gebraucht: Das neue Regenrückhaltebecken am Lutterbrinkgraben hat unmittelbar nach seiner Fertigstellung vor einer Woche seine erste Bewährungsprobe bestanden. Nach dem Starkregen am 5. August lief das Becken bis zum Rand voll und nahm somit eine Wassermenge von rund 1600 Kubikmetern auf. Nach und nach lief das gestaute Wasser dann in den Waldkater- und von dort in den Mühlbach ab.

Becken kostet 56.000 Euro

Erst in diesem Sommer hat die Gemeinde Wennigsen das Regenrückhaltebecken am Lutterbrinkgraben für rund 56.000 Euro bauen lassen. Mitte Juli begannen die Arbeiten, am 4. August war das Becken mit der Ansaat der Uferbefestigung fertig. Nach Angaben von Wasserbauingenieur Friedrich Hüper ist das Becken für eine Einleitung von maximal drei Litern Regenwasser pro Sekunde und Hektar ausgelegt.

Der Notüberlauf aus Steingitterboxen soll verhindern, dass das Becken nach Starkregen überläuft und die benachbarte Flächen unter Wasser setzt. Quelle: Frank Hermann

Wassermengen, die darüber hinaus gehen, werden über den Notüberlauf sofort in den Waldkaterbach abgeleitet. „Beim Starkregen vor wenigen Tagen war das Becken ruckzuck bis zum Stehkragen gefüllt, allerdings ohne Überlauf“, sagt Hüper. Das Becken nimmt das Oberflächenwasser aus einem rund 14,16 Hektar großen Siedlungsgebiet zwischen Ahornstraße, Im Lindenfeld (Ostseite), Argestorfer-, Lutterbrink- und Friedrich-Ludwig-Jahnstraße sowie Evestorfer Weg auf.

1.600 Kubikmeter Stauvolumen

Mit einem Stauvolumen von maximal 1600 Kubikmetern trägt das Becken laut Hüper dazu bei, den Wasserstress in den Bachläufen zu mildern – und somit das empfindliche Ökosystem in den Gewässern zu schonen. „Wenn nach starken Regenfällen immer wieder ein heftiger Gewässerschwall durch den Bach zieht, dann reißt das Wasser alle Kleinlebewesen mit sich. Der Bach braucht dann Wochen, um sich zu erholen“, erläutert Hüper.

Außerdem nehme der heftige Wasserschwall auch stets Schlamm und Sedimente mit, die sich dann später wieder absetzten. So würden die ganzen Anlagerungen früher oder später in die Ihme gelangen. „Die Verschlammung ist dort an vielen Stellen ein Problem“, betont der Wasserbauingenieur.

„Das wird ein Biotop“

Das Becken selbst sei ebenfalls ein Beitrag für ein wertvolles Stück Natur, denn an dieser Stelle werden sich nach Einschätzung Hüpers künftig viele unterschiedliche Pflanzen ansiedeln. „Das wird ein richtiges Biotop“, kündigt der Fachmann in einem Gespräch mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Mariann Kügler an. Kügler hat sich Rückhaltebecken jetzt wenige Tage nach der Inbetriebnahme und der ersten Bewährungsprobe angeschaut.

Die Gemeinde Wennigsen plant Hüper zufolge derzeit den Bau weiterer Becken zum Beispiel an der KGS-Sporthalle sowie am Bröhnweg. Für das Bröhnweg-Projekt werde demnächst bereits ein Bauantrag gestellt.

Von Frank Hermann