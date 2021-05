Wennigsen

Die Saison der Wasserräder ist eröffnet: In den vergangenen zwei Wochen im April haben die Mitglieder der Bastlergemeinschaft Modell für Modell an der Anlage aufgestellt. Nun können die Miniaturen bis zum 3. Oktober am Deister besichtigt werden.

Leider konnten die Arbeiten an den Modellen in diesem Winter pandemiebedingt nicht gemeinsam in der Werkstatt erledigt werden, wie die Bastler mitteilen. Auch die Vereinsarbeit der Bastlergemeinschaft habe unter der derzeitigen Situation gelitten. Durch gute Absprachen untereinander sei es den Bastlern aller Widrigkeiten zum Trotz aber gelungen, auch in diesem Jahr die Wasserräder wieder pünktlich aufzustellen.

Seit dem 1. Mai sind nun fast alle Modelle der Anlage zu besichtigen, und die Letzten folgen in Kürze. Die Besucher werden auf Tafeln über die Corona-Regeln unterrichtet und gebeten, links um den Bachlauf herumzulaufen.

Von Lisa Malecha