Neue Majestäten bei den Wennigser Schützen

Die Wennigser Sportschützen haben ihre neuen Majestäten proklamiert. Neuer Schützenkönig ist Hans-Friedrich Jürgensen, der sich erst im Stechen von den beiden Rittern Detlef Wienäber und Klaus Gehrke hatte absetzen können. Neue Königin ist Maren Kaltebra vor den Prinzessinnen Kerstin Becker und Silvia Fölster.

Neuer Jugendkönig ist Marco Seemann. Auch seine Ritter, Leon Wienäber und Sven Timmermeister, konnten sich erst in einem Stechen distanzieren.

Heike Seemann ist neue Volkskönigin

Eine weitere Überraschung gelang der neuen Volkskönigin. Heike Seemann überholte am letzten Tag noch das Feld der Mitbewerber und nahm ihre selbst bemalte Königsscheibe entgegen.

Mit vielen Gästen und Vertretern der Wennigser Vereine sowie den Schützen aus dem Rathaus und dem Musikzug der Feuerwehr wurde die Proklamation gefeiert. Aufgrund der gestiegenen Mitgliederzahl hatten die Wennigser Sportschützen erneut bei einigen Orden und Ketten die Schießkombinationen umgestellt. Verschiedene Ausschreibungen beinhalteten nun Kombinationen von Luft- und Kleinkalibergewehr sowie Bogendisziplinen, auch um diese Mitgliedergruppen mehr im Vereinswesen zu verbinden.

Schützenchef Klaus Gehrke und Schießsportleiter Detlef Wienäber nahmen die Ehrungen vor. Beim Bogensport gingen die Pokale an Sven Timmermeister (Jugend), Tanja Pessel ( Damen) und Robert Otremba (Herren). Den Dirk Longwitz-Pokal bekam Nicole Becker.

Bürgermeisterpokal geht ins Rathaus

Beim Schießen um den Wanderpokal der Wennigser Vereine musste sich der Hegering – nach zuletzt einigen siegreichen Jahren – dieses Mal geschlagen geben und den ersten Platz an die Feuerwehr abtreten. Aus den Reihen des Hegerings kam jedoch mit Markus Deiters der beste Einzelschütze. Der dritte Platz ging an die Mannschaft vom Historischen Freischießen, das wieder vom 20. bis 23. Juni 2020 in Wennigsen stattfinden wird.

Bester Einzelschütze beim Schießen um den Bürgermeisterpokal: Schießsportleiter Detlef Wienäber (links) überreicht den Pokal an Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke. Quelle: privat

Die angetretenen Schützen aus Rat und Verwaltung sorgten dieses Jahr für eine Überraschung und viel Beifall: Bürgermeister Christoph Meineke nahm mit seiner Mannschaft, auch als bester Einzelschütze mit 88 Ring, den Bürgermeisterpokal mit ins Wennigser Rathaus.

