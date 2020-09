Wennigsen

Unter dem Titel „Herbstfarben“ steht eine neue Ausstellung im Spritzenhaus Wennigsen. Bis zum 24. Oktober zeigen regional und deutschlandweit renommierte Kunsthandwerker ihre Arbeiten – von originellen Pappmaché-Figuren über Handgestricktes aus norwegischer Schurwolle bis zu Keramiken mit Tier- und Pflanzenmotiven. Auf eine Vernissage hat der Trägerverein jedoch zu Beginn der Ausstellung am Wochenende verzichten müssen – wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise.

Reinhard Dunkel zeigt eine originelle Keramik aus der Werkstatt von Maria Meyer und Ute Matschke aus Höhr-Grenzhausen. Quelle: Frank Hermann

„In unserem Spritzenhaus reichen die Platzverhältnisse nicht aus, um bei mehreren Menschen die Abstandsregeln einhalten zu können. Maximal sechs Besucher dürfen sich gleichzeitig in den Ausstellungsräumen aufhalten“, erläutert Reinhard Dunkel, zweiter Vorsitzender des Spritzenhausvereins.

Spitzenleute in Sachen Keramik

Zu den üblichen Öffnungszeiten leuchten jetzt die Herbstfarben im Zentrum für kunsthandwerkliches Arbeiten an der Hirtenstraße. Besonders stolz äußert sich Dunkel zum Beitrag von Maria Meyer und Ute Matschke, die eine Keramikwerkstatt in Höhr-Grenzhausen betreiben: Die beiden Frauen stellen bunt illustrierte Schalen, Platten, Kannen und Tassen aus. „Sie gehören in ihrem Metier zu den Spitzenleuten in ganz Deutschland. Wir sind froh, dass sich die Künstlerinnen an unserer Ausstellung beteiligen“, sagt Reinhard Dunkel.

Handgestrickt aus norwegischer Schurwolle: Mützen und Jacken von Katharina Brahe aus Hastenbek. Quelle: Frank Hermann

Zum ersten Mal zeigt Monika Elsner aus Braunschweig eine Auswahl ihrer Pappmaché-Figuren im Spritzenhaus. Jede Figur besticht mit einem ganz charakteristischen Gesichtsausdruck. Zudem vermittelt die selbst gestrickte und genähte Kleidung den originellen Pappkameraden eine ganz individuelle Note.

Pullover und Glasperlen

Zur Herbstfarben-Präsentation gehören außerdem die Mützen und Pullover aus norwegischer Schurwolle von Katharina Brahe aus Hastenbek sowie die Glasperlen-Kollektion von Ghislaine Wouters, die historische Perlen mit neuen Stücken kombiniert. Darüber hinaus sind zum Beispiel auch Kleidungsstücke von Barnara Frobenius-Voss sowie feine Kästen und Mappen von Irmelin Heiseke zu sehen.

„Bei uns haben regionale Künstler immer Vorrang in den Ausstellungen, aber wir legen auch Wert auf Spitzenleute aus ganz Deutschland. Die Mischung stimmt und lockt immer wieder ein sehr interessiertes Publikum an“, sagt Reinhard Dunkel. Trotz vieler Einschränkungen habe das Spritzenhaus im Corona-Sommer 2020 keine Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.

„Einen Ruf erarbeitet“

„Unser Haus hat sich einen Ruf erarbeitet. Viele Besucher nehmen auch weite Wege in Kauf, um ganz gezielt hierher nach Wennigsen zu kommen und sich bei uns über Neues und Interessantes zu informieren“, betont der Vereinsvize.

Das Spritzenhaus an der Hirtenstraße 6 öffnet dienstags bis freitags von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Sonntags und montags bleibt das Haus geschlossen.

