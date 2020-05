Natur-Rätsel-Pfad: Neue Schilder sorgen für Quiz-Spaß beim Wandern

Wennigsen

Womit bedeckt ein Wolf seine offenen Wunden? Was passiert, wenn man Honig erhitzt? Was nutzen Käfer als Winterquartier? Diesen und vielen weiteren Fragen können sich Wanderer auf dem Natur-Rätsel-Pfad im Deister stellen. Auf einer Strecke von 4,5 Kilometer haben die Naturranger 15 Tafeln aufgestellt, die Besucher zum Quizzen animieren sollen – und zum Wandern. Denn die Antwort auf die Frage einem Schild gibt es immer erst auf dem nächsten.

Die Tafeln tauscht Ranger Klaus Minkner im Frühjahr und Herbst aus. „So kann man zweimal im Jahr den Pfad gehen ohne die gleichen Fragen zu haben“, sagt er. Doch die speziellen und wetterbeständigen Schilder, auf die die Fragen gedruckt sind, sind kostspielig: 320 Euro haben die neusten Exemplare gekostet. Minkner freut sich daher sehr, diese mit einer Spende finanzieren zu können: Das Geld kommt von den Initiatoren des alljährlichen Backwettbewerbs, Amirah Adam vom Tourismusservice und Gunnar Supper von der Buchbinderei.

Anzeige

Wo wohnen Käfer wohl gern? Mohammed Abou Annan (11) und Traudel Brandau nehmen sich den Nachmittag Zeit, um den Natur-Rätsel-Pfad zu entdecken. Quelle: Lisa Neugebauer

Weitere NP+ Artikel

Kuchenverkauf bringt 540 Euro ein

Beim Backwettbewerb treten 30 Hobbybäcker mit ihren selbst gebackenen Kuchen an und müssen eine Jury überzeugen, dass ihr Werk das leckerste ist. Gebacken wird immer zu einem Thema: Zuletzt, beim Wettbewerb 2018, suchten Supper und Adam den besten Zwetschgenkuchen. Gewonnen hatte die Wennigserin Christine Ullrich. Die 30 Kuchen wurden dann an Passanten verkauft, der Erlös wird an unterschiedliche Projekte der Gemeinde gespendet.

Einen Teil der 540 Euro des letzten Backwettbewerbs bekommen nun die Naturranger, die restlichen 220 Euro haben Supper und Adam an die Naturschutzjugend (Naju) Wennigsen gespendet. Die 14-jährige Mia Hagen nahm das Geld gern entgegen. „Wir wollen davon vielleicht einen Bollerwagen kaufen“, sagt sie. Die Naju sei viel in den Wäldern unterwegs und müsse für ihre Aktivitäten Material und Verpflegung transportieren. „Ein Bollerwagen würde die Sache einfacher machen“, sagt Hagen.

Naturranger Klaus Minkner (von links) und Naturschützer Gerhard Krick und Mia Hagen freuen sich über die Spenden aus dem Backwettbewerb, den die Kuchenliebhaber Gunnar Supper und Amirah Adam organisiert haben. Quelle: Lisa Neugebauer

Backwettbewerb erst wieder 2021

Mit den Spenden wollen die Organisatoren des Backwettbewerbs Projekte unterstützten, die der ganzen Gemeinde zu Gute kommen. „Es soll etwas sein, von dem alle etwas haben – und nicht die großen Projekte, in die ständig Geld fließt“, sagt Supper. Sechs Wettbewerbe gab es bereits: Das Geld ging unter anderem an die Bücherei, den Sprachheilkindergarten oder den Friedhof. „Wir bedanken uns bei allen, die ein Stück Kuchen gekauft haben“, sagt Adam.

Nach einer Pause im vergangenen Jahr wollten Supper und Adam eigentlich in diesem Jahr einen neuen Wettbewerb starten. Durch die Corona-Pandemie werde dieser jedoch ein weiteres Jahr ausfallen, sagt Supper. „Wir freuen uns umso mehr auf 2021.“ Einen Termin gibt es aber noch nicht.

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer