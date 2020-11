Wennigsen

Freudestrahlend springt Hayat (4) Kati Müller in die Arme. Und die freut sich sichtlich, dass sie so euphorisch begrüßt wird. Seit September kennt die 48-Jährige aus Barsinghausen Hayat, ihre kleine Schwester Hanin (2) und ihren Vater Ahmad Mohamad. Müller ist inzwischen für die Kinder die Ersatztante.

„Ich bin über den Zeitungsartikel auf die Familie gestoßen“, sagt Müller. So hatte diese Zeitung darüber berichtet, dass der aus Syrien geflüchtete Bauingenieur für seine Töchter eine weibliche Bezugsperson sucht, nachdem die Mutter die Familie verlassen hatte. Der 33-Jährige war überwältigt von der großen Zahl der Rückmeldungen, die den Verein Miteinander, der die Suche koordinierte, erreichten.

Nichten als Alternative zum Pflegekind

Das erste Mal hat Müller die beiden Mädchen am 18. September getroffen – gemeinsam mit zwei weiteren „Tanten“ und einer neuen „Oma“. Da sich so viele Frauen auf den Zeitungsaufruf gemeldet hatten, gab es sogar eine Art Casting. Schnell bemerkten die Teilnehmerinnen bei einem ersten Treffen, wer den beiden sympathisch war, wem sie sich offen gegenüber verhielten und wessen Nähe sie suchten. „Dann ging alles ganz schnell“, sagt Müller, die zwar eine Tochter hat, die in Berlin lebt, aber noch keine eigenen Enkelkinder. „Das hat auch noch ein bisschen Zeit“, sagt die Frau, die ursprünglich aus Magdeburg kommt lachend. Sie habe auch schon über ein Pflegekind nachgedacht, allerdings komme sie dafür nicht infrage, weil sie alleinstehend sei und nicht genug verdiene, um ein Pflegekind aufzunehmen.

Wie viel Vertrauen die beiden Mädchen zu ihrer neuen Tante aufgebaut haben, ist schnell zu sehen. Während Müller vom Kennenlernen berichtet, sitzt Hayat auf ihrem Schoß. Wie sie ihre neue Familie findet? „Toll“, sagt die Kleine schüchtern und vergräbt ihr Gesicht in Müllers Schulter.

Mädchen haben endlich eine Familie in Wennigsen

„Anfangs haben sie so geweint, als wir uns alle nach und nach verabschiedet haben“, sagt Müller, die in Barsinghausen lebt. Das sei herzzerreißend gewesen und habe ihr auch gezeigt, welche Verlustängste die beiden Mädchen hatten, nachdem ihre Mutter die Familie verlassen hat. „Aber jetzt wissen sie, dass wir immer wiederkommen. Und man hat den Eindruck, sie finden wieder den Boden unter ihren Füßen.“

Hayat und Hanin werden nach und nach immer offener, wie ihre Ersatztante festgestellt hat. „Man kann das richtig beobachten, sie entwickeln sich so schön.“ Dem stimmt auch Mohamad zu: „Meine Töchter sind nicht die gleichen Mädchen, wie noch vor zwei Monaten.“ Sie hätten anfangs keine Familie in Wennigsen gehabt, nun hätten sie gleich vier Frauen, die sich um sie kümmern und die für sie da sind. „Das erste Jahr in Wennigsen war schwer für uns, aber jetzt haben meine Töchter ein neues Leben.“ Mittlerweile fragten sie jeden Tag, wann denn die Oma oder die Tanten wiederkommen. „Wir sind wirklich eine Familie geworden – die vier Frauen haben so gute Seelen und man merkt, dass ihr Interesse von Herzen kommt“, sagt der glückliche Vater.

Aufruf hat neue Tante sehr bewegt

Die Idee, sich in einer fremden Familie zu engagieren, hatte Müller eigentlich schon vor zwei Jahren, als sie in einer Reha-Klinik war. „Dort habe ich jemanden kennengelernt, die auch Ersatzoma war“, sagt sie. „Das fand ich spannend. Als ich dann den Artikel über die Familie in Wennigsen gelesen habe, war ich so bewegt, dass ich mich einfach melden musste.“

Miteinander will Oma-Netzwerk aufbauen Nach einem Artikel in HAZ und NP über die Suche des Flüchtlingsvereins Miteinander nach einer Oma für die Kinder einer geflüchtete Familie in Wennigsen, haben sich gleich 15 Frauen gemeldet, die als „Oma“ oder „Tante“ helfen wollen. Außer den drei „Tanten“ und der „Oma“ für die syrischen Mädchen Hanin und Hayat haben auch zwei weitere Familien neue „Familienmitglieder“ gewinnen können. Eine Mutter mit ihren drei Kindern, die in Holtensen lebt, wird nun von zwei Schwestern unterstützt. Diese kümmern sich an zwei Nachmittagen in der Woche um die drei Kinder, lesen ihnen vor, helfen bei den Hausaufgaben und spielen mit ihnen. Ebenso unterstützt eine Frau eine Familie mit einer fünfjährigen Tochter, die in Egestorf lebt. Eine zweite neue Oma will die Familie bald kennenlernen. Alle „Omas“ und „Tanten“ werden von Vereinsmitgliedern unterstützt, die schon seit Jahren Ansprechpartner für die Familien sind. Diese kümmern sich auch weiterhin um die Belange der Familien. Um noch mehr Familien ohne Verwandte und Omas zusammenzubringen, will Miteinander nun ein Netzwerk aufbauen. Dann sollen auch deutsche Familien von dem Angebot profitieren. Wer helfen will, kann sich an den Verein Miteinander Wennigsen, E-Mail: wilkommen@miteinander-in-wennigsen.de oder an Jürgen Welk, Telefon (0152) 54278579 wenden. Der Verein wäre auch bei einem Treffen gerne dabei.

Manchmal komme sie schon an ihre körperlichen Grenzen, sagt Müller. „Wir toben viel, da tut der Rücken dann manchmal weh.“ Die 48-Jährige besucht die Mädchen so oft es geht. „Wir waren schon Pilze sammeln, malen und kochen zusammen – und irgendwann wollen die beiden auch bei mir übernachten“, sagt sie.

Von Lisa Malecha