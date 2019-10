Wennigsen

Die Wennigser Gruppe des Naturschutzbunds ( Nabu) und die in diesem Jahr gegründete Gruppe Wennigsen for Future rufen für Donnerstag, 31. Oktober, ab 11 Uhr zu einer Baumpflanzaktion auf der Wiese am Mühlbach am Ortsausgang Richtung Sorsum auf. Gemeinsam sollen dann Obstbäume gepflanzt werden.

