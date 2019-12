Für Unfälle im Deister: Mountainbiker schenken Feuerwehr eine Schleifkorbtrage

Wennigser Mark

Auf dem Mountainbiketrail „Ladies Only“, einer der drei Strecken des Mountainbikevereins Deisterfreunde, passieren immer wieder kleine und einige wenige schwerere Unfälle. Aufgrund der räumlichen Nähe wäre es naheliegend, dass für eine Personenrettung in dem Gebiet die Feuerwehr der Wennigser Mark ausrücken würde. Doch ausgerechnet diese verfügte bisher über keine Schleifkorbtrage. Das Gerät dient insbesondere in unwegsamem Gelände der Bergung von Verletzten: Sie werden in die Trage gelegt und festgegurtet.

Benachbarte Feuerwehren helfen aus

Statt der Feuerwehr Wennigser Mark übernahmen in der Vergangenheit die Feuerwehren aus Wennigsen und Egestorf die Rettungseinsätze auf dem Trail. Das hat sich nun geändert: Nur wenige Wochen nach einem Gespräch mit Mitgliedern der Deisterfreunde ist die Ortswehr jetzt im Besitz einer Schleifkorbtrage. Als die Mountainbiker von dem Defizit erfuhren, erklärten sie sich sofort zur Sachspende bereit.

„Wir wollen mit der Spende die Ausstattung der Märker Feuerwehr verbessern. Doch das nicht nur aus Eigeninteresse, die Schleifkorbtrage soll natürlich die Sicherheit aller Besucher des Deisters verbessern“, betonte Rüdiger Dinse, stellvertretender Vorsitzender der Deisterfreunde bei der Übergabe. Die Feuerwehr zeigte sich hoch erfreut. „Wir sind für diese schnelle und unproblematische Sachspende sehr dankbar und stehen weiterhin im engem Austausch mit den Deisterfreunden“, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister Holger Friedrichs.

Mountainbiker zeigen Feuerwehr das Gelände

Vor der Übergabe des etwa 700 Euro teuren Geräts machten sich die Feuerwehrleute zunächst mit dem Areal vertraut und ließen sich von den Mountainbikern die Unfallschwerpunkte auf der Vereinsstrecke zeigen. Außerdem diskutierten sie vor Ort mögliche An- und Abfahrtswege – denn zukünftig soll bei Bedarf auch die Märker Feuerwehr zu Rettungseinsätzen in den Deister ausrücken. Das würde den Verunglückten wahrscheinlich sehr zugute kommen, gehören doch zwei Rettungssanitäter und eine Ärztin zum Team der Märker Feuerwehr.

Lesen Sie auch

Von Mirko Haendel