Mark und Pfennig? Die meisten Jugendlichen kennen diese alte Währung gar nicht mehr. Das Wennigser Modegeschäft nimmt sie aber immer noch an. Erstaunlich viele Kunden nutzen das Angebot.

Hans und Constanze Müller nehmen in ihrem Geschäft noch D-Mark an. Etwa viermal im Jahr müssen sie das angesammelte Geld zur Bank bringen – so viel wird noch abgegeben. Quelle: Lisa Neugebauer