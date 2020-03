Mehr Mitglieder und mehr Abzeichen: DLRG schwimmt auf der Erfolgswelle

Wennigsen

Mehr Mitglieder und ein sprunghafter Anstieg bei den verliehenen Schwimmabzeichen: Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in Wennigsen verspürt einen deutlichen Aufwärtstrend. Das hat in der Jahresversammlung im Corvinus-Zentrum in Wennigser Mark der Ortsgruppenvorsitzende Martin Dankert mitgeteilt. Ein vorübergehendes Zwischentief in der Mitgliederentwicklung sei gestoppt. Derzeit zähle die DLRG-Ortsgruppe 120 Sportler. „Das sind sieben mehr als im Vorjahr“, sagte Dankert.

Auch mehr Teilnehmer beim Training

Zunehmende Teilnehmerzahlen sind nach Angaben des Vorsitzenden auch beim wöchentlichen Schwimmtraining im Deisterbad in Kirchdorf zu bemerken. „Es gibt deshalb sogar Wartelisten, die aber Stück für Stück abgebaut werden können“, berichtete Dankert. Der Teilnehmeranstieg sei dabei keiner spezifischen Altersgruppe zuzuordnen. „Der Aufwärtstrend betrifft vielmehr die gesamte Jugendarbeit: von den Anfängern, die das Seepferdchen-Abzeichen machen wollen, bis hin zu den angehenden Rettungsschwimmern“, sagte Dankert. Im vergangenen Jahr seien von der DLRG-Ortsgruppe nach den erfolgreichen Leistungsprüfungen auch insgesamt 39 Schwimmabzeichen verliehen worden – 15 mehr als noch 2018.

Weitere Zahlen, die im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen sind: Die Helfer der Ortsgruppe absolvierten im vergangenen Jahr 1600 Ausbildungsstunden. Dazu zählt laut Dankert auch die Arbeit von zwei DLRG-Helfern, die derzeit bei den Rettungsschwimmern in Wennigsen den Bundesfreiwilligendienst leisten und in Schulen sowie Vereinen den Schwimmunterricht sowie das Schwimmtraining unterstützen. Wennigser Rettungsschwimmer leisteten in der vergangenen Freibadsaison außerdem rund 1000 Stunden Wachdienst und Aufsicht im Wasserpark sowie am Steinhuder Meer. Mit etwa 1000 Stunden Jugendarbeit ist die Nachwuchsförderung der DLRG-Ortsgruppe konstant.

Neues Brett soll an Aufgaben der Rettungsschwimmer heranführen

Um den spürbaren Aufwärtstrend fortzusetzen, hat der Vorstand für die Ortsgruppe kürzlich ein neues Rettungsbrett angeschafft. „Wir wollen so noch mehr Jugendliche an die besonderen Aufgaben eines Rettungsschwimmers heranführen“, sagte der Vorsitzende Dankert. Er zeichnete in der Versammlung gemeinsam mit Rafael Sachse vom DLRG-Bezirksverband Charlotte Wittrien sowie den Wasserpark-Schwimmmeister Hartwig Hudasch für zehnjährige Mitgliedschaft aus.

Den genauen Zeitpunkt für die Saisoneröffnung 2020 kann die DLRG derzeit noch nicht abschätzen. Wegen der noch ausstehenden und sehr umfangreichen Umbauarbeiten steht laut Dankert der Eröffnungstermin noch nicht endgültig fest. Gewöhnlich wird in Wennigsen die Naturbadsaison im Mai mit dem traditionellen Sprung vom Felsen und dem anschließenden Anbaden eröffnet.

Von Ingo Rodriguez