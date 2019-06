Bredenbeck

Das Masala-Festival kommt in diesem Jahr wieder nach Bredenbeck. Bereits zum vierten Mal ist der Ort am Deister Schauplatz der Konzertreihe des Pavillons Hannover, bei der seit 1995 Jahr für Jahr musikalische und kulturelle Attraktionen aus der ganzen Welt in die Landeshauptstadt und an unterschiedliche Veranstaltungsorte in der Region geholt werden. „Schon nach den vergangenen Veranstaltungen wurden wir gefragt, ob wir dieses Mal wieder dabei sind“, sagt K-hoch-3-Vorsitzende Petra Rehburg stolz. „Für uns ist das Festival toll, weil wir ein ganz anderes Publikum erreichen als sonst.“

Am Mittwoch, 22. Mai, treten die Musiker von Ayom aus Brasilien in Bredenbeck auf dem Hof der Kornbrennerei Warnecke auf. Ayom ist ein musikalisches Projekt der Band Forró Miór und der Singer-Songwriterin Jabu Morales. Die in Barcelona und Lissabon lebenden Musiker haben die Wurzeln ihrer Musik mit über den Ozean gebracht. Sie verbinden traditionelle brasilianische Rhythmen mit Afro-Latin und dem melodischen Sound des Mittelmeers.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30. Vor dem Konzert wird bereits ab 18.30 Uhr ein kostenfreier Forró-Schnuppertanzkurs auf dem Hof angeboten. Interessierte müssen sich hiefür anmelden. Karten für das Masala-Festival gibt es unter anderem im Pavillon Hannover in Hannover sowie online unter masala-festival.de/tickets/. In Wennigsen können die Tickets auch gekauft werden – und zwar in Bredenbeck in der Kornbrennerei Warnecke, Telefon (05109) 6232, bei Presse und Papier Rehburg, Telefon (05109) 56 27 86 und in Wennigsen im Reisebüro Cruising, Telefon (05103) 700560. Einzeltickets sind ab 19,60 Euro erhältlich. Zudem werden Festival-Tickets sowie mehrere 3-Tages-Tickets angeboten, mit denen mehrere Konzerte und Veranstaltungen des Festivals besucht werden können. Festival- und 3-Tages-Tickets sind nur an der Infothek im Pavillon (jeweils montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr) erhältlich.

Von Lisa Malecha