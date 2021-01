Degersen/Sorsum

Die Gemeinde Wennigsen versucht seit Langem händeringend, mehr Kitaplätze zu schaffen. Nun geht die Planung einen Schritt voran: Der Marien-Waldorfkindergarten will eine Außenstelle mit insgesamt 37 Plätzen im Eschenhaus in Degersen eröffnen. Der Vertrag muss nun von der Kommunalaufsichtsbehörde geprüft werden, da diese grünes Licht für den mindestens zehn Jahre laufenden Vertrag geben muss.

In dem Gebäude an der Albert-Einstein-Straße, gegenüber vom Musicon und Triskele, sollen eine Kindergartengruppe mit Platz für 25 Kinder zwischen drei uns sechs Jahren und eine Krippengruppe mit zwölf Plätzen für Kinder unter drei Jahren entstehen. Die Betreuungszeiten in der Kita im Eschenhaus sollen von 7.30 bis 14 Uhr und in der Nachmittagsgruppe bis 16 Uhr laufen; in der Krippe von 7.30 bis 15 Uhr.

Schon im vergangenen Jahr war Kurt Eschmann, Gründer vom Musicon und Besitzer des Hauses, auf den Verein Marien-Waldorfkindergarten zugekommen – mit der Idee, in dem Haus einen Kindergarten zu betreiben. Zuvor waren Verhandlungen mit einem anderen Träger im Sande verlaufen. „Von selber hätten wir nicht über eine Erweiterung nachgedacht“, gesteht Angela Schrader, Geschäftsleiterin des Marien-Waldorfkindergartens. Denn der kleine Trägerverein hatte genug damit zutun, sich um die Finanzen zu kümmern, nachdem die Landesregierung aus SPD und CDU den gebührenfreien Kindergarten beschlossen hatte.

Eltern gestalten Kindergarten mit

Doch die Idee Eschmanns stieß auf offene Ohren, die Beteiligten schauten sich das Eschenhaus an – und konnten sich vorstellen, dort eine Außenstelle zu gründen. „Wir haben unsere Erzieherinnen und auch die Eltern in den Entscheidungsprozess einbezogen und haben der Idee dann zugestimmt“, sagt Schrader. Sie betont, dass die Qualität in den beiden Einrichtungen in Sorsum und Degersen gleich hoch sein soll. Der Standard werde durch die Erweiterung nicht runtergefahren, betont Schrader.

Das kostet der neue Standort die Gemeinde Bürgermeister Christoph Meineke betonte, wie zielführend und konstruktiv die Gespräch mit dem Marien Waldorf-Verein waren. „Da es sich ja um eine im Ehrenamt getragene Organisation handelt, möchte ich meinen Dank und Respekt aussprechen. Wir können uns auf die neue Kita im Eschenhaus wirklich freuen“, sagt Meineke. Der Verwaltungsausschuss hat dem Vertrag mit dem Marien-Waldorfkindergarten in Sorsum zum Ende des vergangenen Jahres zugestimmt, nachdem Fragen zu der Anrechenbarkeit von Fördermitteln oder die Zukunft der Immobilie, falls dort keine Kinderbetreuung durch die Waldorf-Initiative mehr stattfindet, geklärt wurden. Die Gemeinde wird für den Standort Eschenhaus eine Betriebskostenpauschale und einen Raumkostenzuschuss in Höhe von rund 280.000 Euro im kommenden Kindergartenjahr zahlen. Einen Teil erhält sie vom Land aufgrund des Rechtsanspruches zurück.

Sechs neue Erzieher muss der Marien-Waldorfkindergarten nun bis zum Start der neuen Kita einstellen. Die Stellen werden in Kürze ausgeschrieben, Initiativbewerbungen können aber jetzt schon eingereicht werden. Infos zu der Einrichtung sowie ein Kontaktformular gibt es unter waldorfkindergarten-sorsum.de sowie per E-Mail an info@waldorfkindergarten-sorsum.de.

Bevor die Kita-Außenstelle ins Eschenhaus an der Albert-Einstein-Straße einziehen kann, muss dort noch einiges getan werden. Quelle: Lisa Malecha

Derzeit werde unter anderem mit dem gesamten Team geschaut, welche Dinge die beiden Kindergärten künftig individuell machen können und wo Synergien genutzt werden könnten. Zudem wird nach einem Weg gesucht, das Know-how und die Kompetenz aus Sorsum nach Degersen zu bringen – ohne, dass in Sorsum etwas verloren geht.

Das Leitbild bleibt auch in Degersen gleich: Der Marien-Waldorfkindergarten ist als Elterninitiative ein Mitmach-Kindergarten. Eltern und Erzieher gestalten gemeinsam die Lebenswelt der Kinder. Ein wichtiges Prinzip im Marien-Waldorfkindergarten: Den Kindern Zeit für Wachstum, zum Spielen und für ihre Fantasie geben. „Jeder darf sich bei uns in seinem Tempo entwickeln, ob groß oder klein“, heißt es im Leitbild der Einrichtung. „Die Erzieher können durchaus auch individuell die Arbeit in den Gruppen gestalten“, betont Schrader.

Eröffnung für Herbst geplant

Nun, da die Politik und Verwaltung der Erweiterung zugestimmt haben und der Vertrag bei der Kommunalaufsicht liegt, könne es bald in die nächste Phase gehen. „Wir müssen in dem Haus baulich noch einiges tun“, sagt Schrader. Denn die Anforderungen an Kita-Gebäude sind hoch. Der Verein erwirbt das Gebäude aus Privatbesitz und baut es um. Mit dem Landesjugendamt, welches Genehmigungsbehörde für Kindertagesstätten ist, hat es bereits einen Vor-Ort-Termin gegeben, um die Auflagen zu klären. Schrader hofft, dass der Kindergarten zum kommenden Kita-Jahr, also im August 2021 – spätestens aber im Herbst dieses Jahres – öffnen kann. „Wir hoffen nun auf einen baldigen Abschluss der Genehmigungsverfahren, um die nächsten Schritte gehen zu können“, sagt auch Sebastian Hohloch vom Waldorfverein.

Auch in Sorsum gibt es mehr Plätze für Wennigser Kinder Der Verwaltungsausschuss hat auch die Übernahme von zwölf Krippenplätzen und 40 Kindergartenplätzen am Standort Sorsum des Waldorfkindergartens beschlossen. Hintergrund ist, dass der Vertrag mit der Region Hannover und der Waldorf-Initiative ausläuft. Die Gemeinde wird nun mehr Plätze mitfinanzieren – sodass Kinder aus der Gemeinde nun auch mehr Plätze im Kindergarten belegen können. Die Gemeinde Wennigsen zahlt daher für den Standort Sorsum eine Betriebskostenpauschale in Höhe von rund 290.000 Euro im kommenden Kindergartenjahr. Einen Teil erhält sie vom Land aufgrund des Rechtsanspruches zurück. Insgesamt stehen in Sorsum 75 Kitaplätze im Waldorfkindergarten zur Verfügung.

„Die Gemeinde Wennigsen ist zuversichtlich, dass dadurch ein Teil der fehlenden Betreuungsplätze ab dem nächsten Kitajahr gedeckt werden kann“, sagt Barbara Zunker, Fachbereichsleiterin im Rathaus für Bildung und Soziales. Sie gehe davon aus, dass auch weiterhin eine verlässliche und gute pädagogische Arbeit für die Kinder der Gemeinde angeboten werden könne. „Das Engagement des Waldorfvereins zeigt uns darüber hinaus auch die positive Verbundenheit und die gemeinsame Bestrebung, gute Betreuungsmöglichkeiten zum Wohle aller Kinder hier in Wennigsen vorzuhalten.“

Von Lisa Malecha