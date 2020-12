Wennigsen

Kurzfristig hat sich jetzt auch die evangelische Marien-Petri-Kirchengemeinde in Wennigsen dazu entschlossen, das ursprünglich geplante Weihnachtsprogramm wegen der hohen Corona-Infektionszahlen zu ändern. So fallen die Gottesdienste und das Stationenkrippenspiel in der Klosterkirche und im Klostergarten aus. Stattdessen ist eine Filmversion des Krippenspiels an Heiligabend ab 12 Uhr auf der Internetseite der Kirchengemeinde zu sehen.

Jugendliche spielen das Krippenspiel im Klostergarten für den Film, der an Heiligabend ab 12 Uhr auf der Internetseite der Marien-Petri-Gemeinde zu sehen ist. Quelle: Frank Hermann

Außerdem hält die Gemeinde ein Alternativangebot bereit – mit Weihnachtsgrüßen zum Mitnehmen, mit Livemusik aus dem Marienzimmer, mit dem Friedenslicht in der Turmhalle und mit der Möglichkeit, einen Blick in die geschmückte Klosterkirche zu werfen. Dieses Angebot gibt es an Heiligabend von 15.30 bis 19 Uhr und von 21.30 bis 23.30 Uhr sowie am ersten Weihnachtstag von 16 bis 18 Uhr. Zu diesen Zeiten stehen immer Ansprechpartner aus dem Pfarramt bereit – die Pastoren Mandy Stark und Carsten Wedemyer, Diakon Martin Wulf-Wagner oder ehrenamtliche Helfer. „Besucher können zudem Kerzen am Friedenslicht entzünden und mit nach Hause nehmen“, kündigt Pastorin Stark an.

80 Familien angemeldet

Das Krippenspiel „Auf dem Weg zur Krippe“ von Sven Bullerdiek, Kolja Wagner und Martin Wulf-Wagner sollte ursprünglich an fünf Stationen unter freiem Himmel im Klostergarten und in der Kirche aufgeführt werden – über mehrere Stunden hinweg mit 32 Jugendlichen in zwei Darstellerteams. Zu diesen Aufführungen hatten sich über den gesamten Tag verteilt rund 80 Familien mit etwa 390 Personen angemeldet.

Thore und Lasse Fahrenbach bei den Bild- und Tonaufnahmen für den Krippenspielfilm. Quelle: Frank Hermann

Nach der Absage haben die Jugendlichen am Mittwoch verschiedenen Szenen für eine Videoversion gefilmt. Thora und Lasse Fahrenbach kümmerten sich um die technische Realisierung des Films. Auf diese Weise können Interessierte das Krippenspiel an Heiligabend ab 12 Uhr auf der Internetseite der Marien-Petri-Kirchengemeinde sehen.

Andacht zum Mitnehmen

Darüber hinaus dürfen sich Kinder an Heiligabend von 16 bis 17 Uhr am Glockenturm vor dem Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark ein kleines Bilderbuch mit der Weihnachtsgeschichte abholen. Und die Kirchengemeinde Holtensen-Bredenbeck bietet von 15 bis 18 Uhr im Vorraum des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in Bredenbeck eine sogenannte Andacht zum Mitnehmen an – auf Papier ausgedruckt. Dazu gibt es ein Heft mit Weihnachtsliedern und ein kleines Geschenk für Kinder und Erwachsene.

Von Frank Hermann