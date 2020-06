Wennigsen

Es ist ungewohnt still auf der Festwiese gegenüber dem Festplatz. Eigentlich sollte es dort am Freitagabend die Generalprobe für das Historische Freischießen geben. Das alle drei Jahre ausgetragene und weit über die Grenzen Wennigsens bekannte Fest ist jedoch wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben worden.

Der kommandierende General Eckhard Rogge hat die vor drei Jahren gekürten Majestäten Jürgen Stegen und Horst Theobald mit Generalfeldmarschall Heinrich Schaper und Landsturm-Oberleutnant Guido Wagenknecht zu einem kleinen Videodreh eingeladen. „Wir wollten den Termin nicht einfach verstreichen lassen, ohne wenigstens ein wenig an das geplante Fest zu denken“, sagt Rogge, lehnt sich zurück und lässt in Gedanken das Pferdegetrampel, die Kutschen und die Musik an sich vorbeiziehen.

Traurige Monate ohne Freischießen und Bundesliga

Eigentlich wären Sonnabend die Birken am Straßenrand aufgestellt und die Fahnen gehisst worden. Wennigsen hätte sich herausgeputzt, die Balkone und Zäune wären gestrichen. Das Wetter hätte perfekt gepasst. „Nun sind wir in Gedanken beim letzten Fest mit dem gigantischen Umzug am Sonntag, der riesigen Beteiligung der Bevölkerung bei den Paraden und beim Schwenken vor ihren eigenen Haustüren“, so Rogge.

Rückblick: Die Bürger lassen sich den großen Umzug durch Wennigsen nicht entgehen. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Der amtierende Schützenkönig bezeichnet die Vorfreude als schönste Freude. „Wir können uns nun ein weiteres Jahr freuen und ich hoffe, dass alle diese Freude behalten und schon heiß sind auf das nächste Jahr“, sagt Stegen. Eigentlich hätten der Mai und der Juni die aufregendsten Monate des Jahres sein sollen. Weil es weder das Freischießen noch die Fußball-Bundesliga gegeben habe, seien es nun aber die traurigsten gewesen. „Auch bei uns gab es keinen Fußball. Die ganzen sozialen Kontakte sind sozusagen flöten gegangen“, fügt Stegen hinzu. Das sei sehr schade, denn in den vergangenen Monaten habe man bemerkt, wie wichtig diese seien.

Für Erheiterung sorgt Horst Theobald. „Als Schluckoberst vermisse ich dieses Fest natürlich ganz besonders“, verrät die Vize-Majestät mit einem Augenzwinkern. Mit den Vorbereitungen für das Freischießen 2021 wolle man ganz „konzentriert“ nach den Sommerferien beginnen. „Wir haben einige Veränderungen am Festplatz vor, da sind wir gerade noch in Verhandlungen mit der Gemeinde“, so Theobald.

Vom Festplatz aus geht es direkt zum Umzug. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Ausbau der Wennigser Hauptstraße wird bei Schützen wieder Thema sein

Als Chance bezeichnet Stegen, dass das neue Baugebiet Klostergrund im nächsten Jahr fertiggestellt sei und die Neubürger dann direkt zum ersten Mal das Freischießen hautnah miterleben und sich sogar aktiv daran beteiligen können.

Das Fest soll unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben im nächsten Jahr vom 19. bis 22. Juni stattfinden. Präsentiert wird es weiterhin von den beiden Majestäten Jürgen Stegen und Horst Theobald. Auch die Sanierung der Hauptstraße lässt Rogge nicht unerwähnt. „Wir begleiten den Ausbau der Hauptstraße schon von Beginn an und werden dann spontan reagieren, weil unsere Aktivitäten im Herzen der Ortschaft ein Teil des Historischen Freischießens Wennigsen sind“, betont der kommandierende General.

Von Heidi Rabenhorst