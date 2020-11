Bredenbeck

Einstimmig hat sich der Ortsrat Bredenbeck in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, die Lindenallee im Ortsteil Steinkrug einschließlich des Eichenweges und der Straße Auf der Glashütte als Tempo-30-Zone einzustufen. Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler ( CDU) richtete vor wenigen Tagen einen entsprechenden Antrag an die Straßenverkehrsbehörde der Region Hannover.

Wunsch vieler Anwohner

Mit diesem Schritt kommt der Ortsrat einem Wunsch vieler Anwohner aus dem Steinkrug nach, die sich immer wieder über Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Lindenallee ärgern. Bei einer Ortsbesichtigung mit Vertretern des Ortsrates im Sommer hatten sich die Steinkrüger erneut über Auto- und auch Radfahrer beklagt, die zu schnell auf der abschüssigen Strecke unterwegs sind.

Eine aufgemalte und schon stark ausgeblichene "30" auf der Lindenallee in Bredenbeck: Unbekannte unterstreichen damit ihren Wunsch nach einer Tempo 30-Zone auf dieser Strecke. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Allerdings ergab eine mehrtägige Geschwindigkeitsmessung der Gemeinde Wennigsen vor rund einem Jahr, dass nur wenige Autos schneller als erlaubt auf der Lindenallee unterwegs waren. Von rund 2040 damals registrierten Fahrzeugen fuhren 130 mit durchschnittlich Tempo 60, acht weitere Autos rollten mit Tempo 70 über die Straße.

Dennoch will der Bredenbecker Ortsrat eine Tempo-30-Regelung für die Lindenallee sowie in deren Verlängerung für den Eichenweg und Auf der Glashütte. Außerdem solle die Straßenverkehrsbehörde prüfen, ob die Nebenstraßen Am Wolfhagen und Waldstraße ebenfalls in eine künftige Tempo-30-Zone einbezogen werden können.

Starker Autoverkehr

Zur Begründung verweist Ortsbürgermeisterin Kügler in ihrem Antrag auf den starken Autoverkehr zum Waldkindergarten und zum Hotel Steinkrug. Bei Beerdigungen im nahen Ruheforst sei das Verkehrsaufkommen zum Teil noch größer. Ein weiteres Argument seien die Radfahrer, die aus dem Deister kommen und mit hohem Tempo die Lindenallee bergab fahren.

Die Ortsbürgermeisterin und der gesamte Ortsrat wollen darüberhinaus auch die Gemeinde Wennigsen in die Pflicht nehmen, damit der löchrige Fußweg entlang der Lindenallee erneuert wird. An vielen Stellen drücken auch die Wurzeln der Alleebäume die Oberfläche des Fußweges hoch. „Das sind richtige Stolperfallen“, sagt Kügler. Die Gemeinde solle prüfen, ob der Gehsteig an den Bäumen nicht verschwenkt werden könne – zum Schutz der Fußgänger und der Bäume.

Von Frank Hermann