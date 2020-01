Wennigser Mark

Männerfreundschaften sind etwas ganz Besonderes. Man schaue nur auf die Sesamstraßen-Bewohner Ernie und Bert, die Fußballstars Schweini und Poldi oder die Dichter Schiller und Goethe. Wenn sich zwei Freunde erst einmal gefunden haben, kann sie so schnell nichts trennen. So geht es auch den beiden Hamburgern Kuddl und Fiete, die von dem Duo Lars & Timpe am Sonntag, 19. Januar, im Corvinus-Zentrum besungen werden – und zwar mit plattdeutschem Blues.

Lars-Luis Linek und Wolfgang Timpe, zwei Urgesteine der Hamburger Musikszene, spielen seit 2011 zusammen. Mit ihren plattdeutschen Bluesprogrammen sind sie im gesamten norddeutschen Raum unterwegs, spielen auf Kleinkunstbühnen, Open-Air-Festivals, in Konzertsälen und bei Radio- TV-Sendungen.

Mit Mundharminka und Gitarre: Lars-Luis Linek (links) und Wolfgang Timpe spielen plattdeutschen Blues. Quelle: Katja Eggers

In ihrem neusten Bühnenprogramm besingen sie in 14 neuen Liedern eine abendfüllende Blues-Story rund um eine Hamburger Männerfreundschaft. Es geht um Kuddl und Fiete. Der eine kommt aus einer einfachen Elbfischerfamilie, der andere ist ein reicher Reederssohn aus Blankenese. Die Freundschaft dieser beiden höchst unterschiedlichen Männer wird durch die hübsche Lilo heftig auf die Probe gestellt.

Die Geschichte rund um Kuddl und Fiete haben Lars & Timpe in ein unterhaltsames Zwei-Mann-Musical verpackt – allerdings ohne Tanzen und Schauspielern, dafür mit ihrem Markenzeichen „Blues op platt“. Die Musiker versprechen ein Programm, bei dem kräftig gelacht, geweint und mitgesungen werden kann. Ausgestattet sind die beiden nur mit einer Akustikgitarre, einer Mundharmonika und ihren Stimmen.

Das Konzert „Kuddl und Fiete“ von Lars & Timpe findet am Sonntag, 19. Januar, im Corvinus-Zentrum, Egestorfer Str. 27, in der Wennigser Mark statt und beginnt um 17.00 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 15Euro im Reisebüro Cruising, Hauptstraße 23, oder an der Abendkasse.

Von Lisa Neugebauer