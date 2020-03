Kultur in der Kapelle: Charlène Thomas singt Jazz im Corvinuszentrum

Wennigser Mark

Es wird wieder musikalisch in der Mark: Die Veranstaltungsreihe Kultur in der Kapelle geht in die nächste Runde. Am Sonntag, 15. März, stehen Chahor Voiceproof und Fluition im Corvinuszentrum gemeinsam mit Charlène Thomas auf der Bühne. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Voiceproof startet das Konzert

Voiceproof ist ein gemischter Chor unter der Leitung von Jazzsängerin Charlène Thomas. Die Musiker singen seit November 2016 miteinander Songs und Arrangements aus den Richtungen Jazz, Pop und World Music. Voiceproof ist das Herzensprojekt von Thomas. Der Chor gestaltet die erste Hälfte allein beziehungsweise mit Klavierbegleitung von Paul Liksza. Das zweite Set leitet der Chor ein, um danach an Fluition abzugeben.

Fluition ist ein Quintett bestehend aus Agnes Hapsari (Sopranistin, studierte Jazzpianistin), Victor Visotsky (Tenor, studierter Jazzsänger), Jan Weigang (Bariton, Student Jazz Komposition), Erik Höppner (Bass, Student Lehramt Musik) und Thomas (Alt). Ihr Programm beinhaltet Cover und Eigenkompositionen aus Jazz und Pop.

Das ist Charlène Thomas

Die Konstante auf der Bühne ist an diesem Nachmittag jedoch Charlène Thomas. Die Jazzsängerin mit deutschen und französischen Wurzeln singt, seitdem sie denken kann, und begeisterte sich früh für Blues und Jazz. Mit 13 Jahren stand sie das erste Mal als Sängerin vor Publikum und sang französische Chansons wie „La Vie En Rose“ von Édith Piaf und Klassiker von Charles Trenet.

Künstler wie Ray Charles und Ella Fitzgerald begleiteten sie stets auf ihrem musikalischen Weg und inspirierten sie schließlich dazu, Jazzgesang an der Hochschule für Künste in Bremen zu studieren. Charlène Thomas liebt die schlichte Schönheit in der Musik. Sie ist als Sängerin sowie als private Gesangslehrerin aktiv. Schon seit ihrer Schulzeit ist sie Chorsängerin und hat früh den Traum verfolgt, einen eigenen Chor zu gründen.

Fester Bestandteil der Kulturszene

Die Veranstaltungsreihe Kultur in der Kapelle existiert in dieser Form bereits seit 2011 und ist inzwischen ein fester Bestandteil der Kulturszene im Calenberger Land. Die Organisatoren arbeiten ehrenamtlich und versuchen stets, kostendeckend zu wirtschaften.

Von Lisa Malecha