Kostenlos und anonym: Frauenzentrum bietet jetzt auch im Wennigser Rathaus Beratungen an

Gewalt in der Beziehung, Trennung, Scheidungsstreit, Stalking: Immer wieder geraten Frauen in ihrem häuslichen Umfeld in Krisensituationen. Oft bleiben ihre Notlagen aber von Freunden und Angehörigen unbemerkt – auch weil die Opfer nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, um Hilfe zu bekommen. Künftig sollen Frauen und Mädchen mit derartigen Problemen im Wennigser Rathaus schnell Unterstützung erhalten.

Die kommunale Gleichstellungsbeauftragte Hacer Kirli arbeitet aus diesem Grund mit dem Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg zusammen. Die beiden Sozialpädagoginnen Marion Weber und Beate Janisch von Frauenzentrum bieten in Wennigsen jetzt regelmäßige Sprechstunden an.

Beratung ist kostenlos und anonym

„Frauen in Notlagen werden kostenlos beraten und können sicher sein, dass sie nach außen hin anonym bleiben“, sagt Kirli. Eigentlich sei das neue Angebot bereits im Februar gestartet. „Wegen der Corona-Krise und den Kontaktbeschränkungen waren die Beratungen aber dann vorerst nicht mehr möglich“, so Kirli.

Nun würden die regelmäßigen Sprechstunden mit den vorgeschriebenen Abstands- und Hygienerichtlinien wieder angeboten. Um darauf hinzuweisen, haben Kirli und die beiden Sozialpädagoginnen rund 2500 Flyer drucken lassen. „Wir haben die Flugblätter in Kindertagesstätten, Arztpraxen und weiteren Einrichtungen auslegen lassen, damit Frauen in Notlagen darauf aufmerksam werden“, sagt Kirli.

Rund 20 Fälle pro Jahr in Wennigsen

Die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde Wennigsen wollte schon seit vielen Jahren die kommunale Unterstützung für Frauen in Krisensituationen ausbauen. Pro Jahr kommen etwa 20 Opfer von häuslicher Gewalt oder mit schwerwiegenden Trennungsproblemen zu ihr. „Wir arbeiten bereits seit längerer Zeit mit dem Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg in solchen Fällen sehr vertrauensvoll zusammen“, sagt Kirli.

Die studierte Sozialwissenschaftlerin hat Frauen in Not bislang regelmäßig zu den Sozialpädagoginnen der Einrichtung an der Stille Straße in Empelde geschickt. Weber und Janisch sind auch auf Traumaberatungen und Mediation spezialisiert. Sie beraten die Frauen aber nicht nur. „Wir können auch Kontakt zu den geeigneten Ansprechpartnern bei Gerichten, Anwälten, Ärzten und der Polizei herstellen“, sagt Janisch.

Region Hannover stellt Gelder für flächendeckende Versorgung zur Verfügung

Dass die beiden Sozialpädagoginnen nun regelmäßig nach Wennigsen kommen, um Außensprechstunden anzubieten, geht auf ein neues Konzept der Region Hannover zurück. „Die Region hat vor einem Jahr beschlossen, eine flächendeckende Versorgung für Frauen in Krisensituationen anzubieten“, sagt Kirli. Dafür stehe nun auch genügend Geld zur Verfügung.

Bislang sei es notwendig gewesen, von den Kommunen aus individuelle Anträge für Einzelförderungen zu stellen. Das sei nun nicht mehr nötig. Mit der neuen Situation endet auch ein bisher äußerst problematischer Missstand: „Im Bereich Springe, Barsinghausen, Gehrden und Wennigsen gab es zuletzt überhaupt keine kommunalen Hilfsangebote für Frauen in Notlagen“, berichtet Kirli. Das Frauenzentrum will künftig auch in Gehrden Sprechstunden anbieten.

Frauenzentrum ist landesweit einziges kommunales Angebot für Frauen in Notlagen

Dass ein großer Bedarf besteht, belegen auch Zahlen. Janisch und Weber verzeichnen im Frauenzentrum rund 130 längerfristige Beratungen pro Jahr. Das Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg ist in ganz Niedersachsen die einzige kommunale Einrichtung für die Begleitung von Opfern häuslicher Gewalt oder Frauen mit Trennungsproblemen. „Im nächsten Jahr besteht das Frauenzentrum seit 30 Jahren“, sagt Weber. Hervorgegangen sei die Einrichtung einst aus einer ehrenamtlichen Notrufarbeit. Dann habe die Stadt Ronnenberg ein dauerhaftes kommunales Angebot daraus gemacht.

Die Sprechstunden werden im Wennigser Rathaus an der Hauptstraße jeden Montag von 14.30 bis 17 Uhr sowie dienstags von 10 bis 12.30 Uhr angeboten. Es ist aber eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon (0511) 431531 oder per E-Mail an frauenzentrum@ronnenberg.de notwendig.

Von Ingo Rodriguez