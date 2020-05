Wennigser Konfirmanden drehen Video zum inklusiven Leben mit Szenen aus dem Kloster

Wennigsen

Konfirmationsunterreicht um 11 Uhr an einem ganz normalen Werktag – Corona macht es möglich. „Es tut gut und macht Spaß, hier zu sein“, sagt Finja Kruse. Die Achtklässlerin der KGS Wennigsen hat derzeit noch keine Schule. „Da ist es mal eine gute Abwechslung, zu Hause müssen wir viele Aufgaben erledigen – und das wird allmählich langweilig“, sagt die 14-Jährige. Sie hat zusammen mit weiteren Jugendlichen an einem Videoprojekt teilgenommen.

Konfirmation im September statt im Mai

Dabei handelt es sich um die Konfirmanden aus den Kirchengemeinden Marien-Petri und Holtensen-Bredenbeck, die eigentlich schon im Mai ihre Konfirmation erlebt hätten. Wegen der Corona-Pandemie verschiebt sich dieses Ereignis nun allerdings auf das Wochenende 12. und 13. September. An dem Videoprojekt beteiligt haben sich rund drei Dutzend Jugendliche aus den beiden Kirchengemeinden, die an drei Tagen und aufgeteilt in Kleingruppen in Wennigsen im Einsatz waren. Es war der erste Konfirmandenunterricht seit Beginn der Pandemie.

„Natürlich war das schade. Die Vorfreude auf den September ist aber trotzdem da. Meine größte Sorge ist, dass mein Kleid und meine Schuhe nicht mehr passen“, sagt Caroline Horton und lacht. Für den Termin im Mai hatte sie natürlich alles eingekauft.

Videoszenen rund um Kloster und Kirche

In einer Rolle spricht Caroline Horton aus dem Fenster des Klosters. Quelle: Stephan Hartung

Unter der Regie von Diakon Martin Wulf-Wagner und vor der Kamera von Lasse Fahrenbach, einem sogenannten Teamer von Marien-Petri, galt es für die designierten Konfirmanden, verschiedene Sätze zu sprechen und kleinere Szenen zu drehen – in der Klosterkirche, aus dem offenen Fenster des Klosters hinaus oder im Garten des Klosters. Dabei stand das Thema des inklusiven Lebens im Mittelpunkt. Die Jugendlichen hatten vor dem Corona-Ausbruch einige soziale Einrichtungen besucht. Aus ihren Erfahrungen mit alten, kranken oder behinderten Menschen hatten sie Texte formuliert, im Vorstellungsgottesdienst am 15. März war eine Präsentation geplant.

Als Ersatz für den ausgefallenen Gottesdienst gibt es nun also das Videoprojekt. „Wir haben das jetzt kurzfristig und schnell umgesetzt, weil die Jugendlichen jetzt Zeit haben. In Kürze müssen die Achtklässler wieder in die Schule“, sagt Wulf-Wagner. Wenn das Projekt, gewissermaßen die Konfirmanden-Abschlussarbeit des Jahres 2020, fertig ist, erhalten die Jugendlichen das von Lasse Fahrenbach fertig geschnittene Video. „Derzeit besprechen wir noch, ob wir das Video dann auch auf unserer Homepage zeigen oder bei YouTube einstellen“, sagt der Diakon.

So geht es weiter mit dem Konfirmandenunterricht „In der nächsten Woche starten wir wieder den Analog-Unterricht“, sagt Carsten Wedemeyer. Der Pastor der Marien-Petri-Gemeinde plant jedoch eine Aufteilung in kleinere Gruppen – möglicherweise wird es am Dienstag von 15.30 bis 18.30 Uhr drei Etappen geben, „bei gutem Wetter mit Sicherheit draußen“. Dies alles betrifft die aktuellen Konfirmanden, die statt im Mai nun im September ihrer großen Feier entgegen sehen. Die Konfirmanden des nächsten Jahres können frühestens nach dem Begrüßungsgottesdienst am 7. Juni in den Unterricht einsteigen – auch hier steht noch eine Gruppeneinteilung bevor.

Von Stephan Hartung