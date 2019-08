Wennigsen

Bratwürste, gegrilltes Fleisch, frische Salate, kühle Getränke und nette Gespräche in entspannter Atmosphäre: Wenn der Kneipp-Verein Wennigsen/ Gehrden im großen Garten des Kneipp-Treffpunkts an der Neustatdtstraße zum Sommerfest einlädt, ist es vor allem das gemütliche Beisammensein, das die Mitglieder an der Aktion besonders schätzen. Auch am Sonnabend sind wieder rund 70 Besucher zu dem Fest gekommen, um gemeinsam einen geselligen Nachmittag zu verbringen.

„Es ist schon das sechste Sommerfest im Kneipp-Vereinsheim. Vorher haben wir immer in der früheren Kleingartenkolonie am Klostergrund gefeiert“, sagte Karola Nolte aus dem Teamvorstand. Seit 2014 sei der Kneipp-Verein aber ja nun Mieter im Elternhaus des Lemmier Ortsbürgermeisters Hilmar Rump. Das sei auch das erste eigene Vereinsdomizil des 1970 gegründeten Vereins mit derzeit rund 400 Mitgliedern. „Und die Kleingärten wurden ja nun inzwischen auch für die Neubauten abgerissen“, sagte Nolte.

Im Garten des Vereinsheims an der Neustadtstraße genießen die Mitglieder des Kneipp-Vereins beim Sommerfest das gemütliche Beisammensein. Quelle: Ingo Rodriguez

Neue „Kneipp-Fibel“ erscheint in Kürze

Beim Sommerfest gab es für die Mitglieder viel Gesprächsstoff. Schließlich erscheint in Kürze die neue „Kneipp-Fibel“. In dem mit Spannung erwarteten Heft ist auch das Programm des Vereins für das nächste Vierteljahr zu finden – mit Gesundheits-, Sport- und Freizeitkursen, Ausflügen, Radtouren, Wanderungen, Gedächtnistraining und weiteren Aktionen für eine gesunde Lebensweise nach der Lehre des Naturheilkundlers Sebastian Kneipp.

Auf ein besonders beliebtes Angebot müssen die Vereinsmitglieder derzeit aber verzichten: „Wegen der andauernden Hitzewelle und Trockenheit sind unsere beiden Wassertretstellen in Wennigsen und Wennigser Mark zurzeit trocken gefallen“, sagte Nolte. Die fließenden Gewässer, die die beiden Tretstellen im Deister speisen, führen laut Teamvorstand zurzeit zu wenig Wasser. Dabei seien diese Anwendungen gerade bei großer Hitze sehr anregend für den Kreislauf, sagte Nolte. „Deshalb gehen wir alle immer sofort zu den Tretstellen, sobald es etwas kräftiger geregnet hat. Dann reicht das Wasser in den Becken für zwei Tage wieder aus“, berichtete die Frau aus dem Teamvorstand.

Von Ingo Rodriguez