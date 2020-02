Ergreifend und kreativ: Klosterbühne inszeniert „Harold und Maude“

Wennigsen

Filme und Theaterstücke sind völlig unterschiedliche Dinge. Schnitte sind auf der Bühne nicht möglich, Orte können dort nicht so schnell gewechselt werden und auch der Erzählrhythmus von Filmen ist ein völlig anderer. Es ist also kaum daran zu denken, als Vorlage für ein Stück einen Film auszusuchen – eigentlich. Die Klosterbühne hat es trotzdem gemacht und den Kinoklassiker „Harold und Maude“ von 1971 in Szene gesetzt. Am Donnerstagabend war Premiere.

Erwecken die Bühne zum Leben: Rosemarie von Strohe als Maude (links) und Levi Wessel als Harold. Quelle: Lisa Neugebauer

Maude gibt Harold die Lebensfreude zurück

In dem Stück geht es um den lethargischen 19-jährigen Harold, gespielt von Levi Wessel, dessen reiche Mutter, gespielt von Anja Fahrenbach, sich kaum für ihn interessiert. Mit mehreren – mehr oder weniger ernst gemeinten – Selbstmordversuchen versucht Harold sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Seine Lieblingsbeschäftigung: Beerdigungen auf dem Friedhof besuchen. Dort lernt er die etwas verrückte Maude kennen, gespielt von Rosemarie von Strohe. Die 79-Jährige zeigt ihm, wie lebenswert das Leben sein kann. Die Geschichte ist lustig und tragisch zugleich.

Harold geht am Liebsten auf Beerdigungen. Dort lernt er Maude kennen. Quelle: Lisa Neugebauer

Regisseurin Noa Suse Wessel, die auch die künstlerische Leiterin des Theater zwischen den Dörfern ist, inszeniert das Stück auf kreative Weise: Es gibt fast keine Kulissen und Requisiten – Wasser in einem See wird mit einem Beamer an den Bühnenrand projiziert, die Darsteller selbst werden zu Kunstwerken in Maudes Wohnung und ein stimmungsvoller Festplatz erscheint in den Köpfen der Zuschauer nur durch wenige von den Schauspielern gehaltene Blumengirlanden.

Dieser Minimalismus funktioniert, weil es den Schauspielern gelingt, dem Zuschauer den Eindruck vermitteln, tatsächlich gerade an einem See, in einer Wohnung oder auf einem Friedhof zu sein. Die Schauspielleistung der Laiengruppe ist bemerkenswert – allen voran die des Hauptdarstellers Levi Wessel. Einen Film auf die Bühne bringen? Für die Klosterbühne offenbar kein Problem.

Leider sind alle weiteren Vorstellungen bereits ausgebucht.

Von Lisa Neugebauer