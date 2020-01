Klimaschutz-AG plädiert für Solarzellen auf Kläranlage

Wennigsen

Wie kann die Gemeinde Wennigsen ihre Energiebilanz verbessern? Diese Frage beschäftigte die im November gegründete Ratsarbeitsgruppe (AG) Klimaschutz bei ihrem zweiten Treffen. Im Mittelpunkt standen dieses Mal die öffentlichen Gebäude.

Klimaschutzmanager Jan Krebs, der die AG unterstützt, hatte sich im Vorfeld mit der Frage beschäftigt, bei welchen Gebäuden Energie im großen Stil eingespart werden könnte. Ergebnis: Die Kläranlage sei die Einrichtung, die mit Abstand am meisten Energie verbrauche. Auch die Bibliothek und die Kooperative Gesamtschule hätten im Vergleich schlecht abgeschnitten, weil dort viel Energie verbraucht werde, etwa für das Heizen oder den Stromverbrauch.

Solarzellen auf dem Dach der Kläranlage ?

Eine Idee, die beim Treffen am Mittwochabend diskutiert wurde, ist die Installation von Solarzellen – etwa auf dem Dach der Kläranlage. Damit im Zusammenhang stand auch eine Debatte um das 50-Dächer-Solar-Programm, das bereits in abgewandelter Form im Haushalt 2020 berücksichtigt ist: Für 50.000 Euro sollen 50 Dächer mit Solarmodulen ausgestattet werden. „Es wurde diskutiert, ob es nicht sinnvoller ist, zunächst die Kläranlage mit Solarstrom zu versorgen, da dort der meiste Strom verbraucht wird“, sagte Jonas Farwig ( SPD), der Vorsitzende der AG. Der Rat solle prüfen, ob die Maßnahme bei der Kläranlage kurzfristig umsetzbar wäre.

Außerdem wurde bei dem Treffen der Wunsch nach einem „grünen Tisch“ laut – eine Zusammenkunft von Landwirten, Forstwirten und der AG, bei dem die Teilnehmer etwa über Blühstreifen an Feldern oder das Pflanzen von Bäumen beraten können. Auch die interaktive Wanderausstellung zum Thema Klimaschutz, die im Mai für zwei Wochen im Ratssaal gastiert, wurde beim Treffen der AG thematisiert. Initiiert wurde die Ausstellung von Wennigsen for Future und richtet sich vor allem an Schulklassen.

Von Lisa Neugebauer