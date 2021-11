Weltklimakonferenz in Glasgow - Von Wennigsen in die Welt: Klimaschützer beteiligen sich an Glasgower Videokonferenz

Klimaschützer aus der ganzen Welt schauen am Donnerstag, 4. November, nach Wennigsen. Dann beteiligen sich Wennigser an der achtstündigen Videokonferenz „Childrens Voices for 2050“, die parallel zur UN-Weltklimakonferenz läuft.