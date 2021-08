Wennigsen

Personelle Engpässe in der Kindertagesstätte (Kita) Vogelnest führen zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Weil die Gemeinde Wennigsen vier vakante Erzieherstellen derzeit nicht mit pädagogischen Fachkräften besetzen kann, wird der Spätdienst von 15.45 bis 16.30 Uhr zunächst ersatzlos gestrichen. Elternvertreter kritisieren diese Einschnitte in der Kinderbetreuung.

Neues Kitagesetz in Kraft

Änderungen im neuen Niedersächsischen Kita-Gesetz, das am 1. August in Kraft getreten ist, verschärfen die Personalsituation in der Kita Vogelnest. Künftig müssen auch in den Randzeiten des Früh- und Spätdienstes zwingend Erzieherinnen oder Erzieher als pädagogisches Fachpersonal in der Gruppenbetreuung eingesetzt werden. Bislang durften sozialpädagogische Assistenzkräfte diese Aufgabe übernehmen.

Allerdings steht im Vogelnest mit drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung, um die neuen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Vier Erzieherstellen sind vakant und zur Neubesetzung ausgeschrieben. Voraussichtlich zum 1. November könne zumindest eine Stelle wieder besetzt werden, sagt Wennigsens Fachbereichsleiterin Ilse Baxmann. Zudem strebe die Gemeindeverwaltung an, mithilfe von Zeitarbeit eine vorübergehende Entlastung der Personalsituation zu erreichen.

Eltern stehen vor Problemen

Viele Eltern, die auf eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder im Spätdienst bis 16.30 Uhr angewiesen sind, stehen nun vor einem großen Problem. „Sie müssen ihre Kinderbetreuung kurzfristig neu organisieren, weil sie entweder berufstätig sind oder aus anderen Gründen nicht früher ihre Kinder aus der Kita abholen können. Und nicht überall gibt es Großeltern, die kurzfristig einspringen können. Die Nerven dieser Väter und Mütter sind sehr angespannt“, erläutert Elternvertreterin Jennifer Hauser.

Nach Einschätzung der Mutter haben die Sozialassistenten im Vogelnest bei der Kinderbetreuung in den Gruppen „immer einen Super-Job gemacht. Die neue gesetzliche Regelung wertet deren Arbeit ab“, sagt Hauser. Jetzt sei die Gemeinde als Kita-Trägerin gefordert, die personellen Voraussetzungen für einen geregelten Kita-Betrieb in den Kern- und Randzeiten zu schaffen. Denn auch bei einem kurzfristigen Ausfall von Erzieherinnen und Erzieher ohne qualifizierte Vertretung drohe die Gefahr, Gruppen in der Kernzeit von 8 bis 15.45 Uhr kurzfristig schließen zu müssen.

Ausbildung reicht nicht aus

Baxmann zufolge bemüht sich die Gemeinde intensiv darum, pädagogisches Fachpersonal neu einzustellen. Damit stehe Wennigsen jedoch in Konkurrenz zu anderen Kommunen, die ebenfalls händeringend Erzieherinnen und Erzieher für die Kinderbetreuung suchten. Die neu ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher, die jährlich ihren Schulabschluss machen, reichten für eine Deckung des tatsächlichen Fachkräftebedarfs bei zusätzlichen Betreuungsplätzen nicht aus. „Die Besetzung vakanter Stellen ist deshalb für alle Kommunen seit Jahren eine dauernde Herausforderung. Durch das Inkrafttreten des neue Kitagesetzes wird diese Situation aus meiner Sicht weiter verschärft“, sagt Baxmann.

Und weil das Gesetz keine Übergangsfristen zur Umsetzung der neuen Vorgaben einräumt, haben die Gemeinde kurzfristig reagieren und den Spätdienst streichen müssen. Sollte sich die Gemeinde nicht an das Kitagesetz halten, drohe ein Verlust der Betriebserlaubnis und damit die Schließung der Betreuungseinrichtung.

Von Frank Hermann