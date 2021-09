Die Außenstelle des Marien-Waldorfgartens in Degersen wartet auf die Baugenehmigung, seit der Gartenbauunternehmer Christof Dankert sein Veto gegen die Änderung des Bebauungsplans eingelegt hat. Jetzt erklärt er, was ihm Sorge bereitet und warum er nichts gegen den Kita-Bau an sich hat.