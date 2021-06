Wennigsen

Gottesdienste an ungewöhnliche Orte bringen – das war die Idee von Engagierten der Wennigser Kirchengemeinden Holtensen-Bredenbeck und Wennigsen, die sie sich anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Wennigsen im vergangenen Jahr überlegt hatten. Nun wird die Reihe, bei der Gläubige sonntags einen anderen Ortsteil der Gemeinde besuchen können, anstatt einfach in die Kirche zu gehen, fortgesetzt. „In diesem Jahr feiern wir an Orten, die für verschiedene Lebensalter stehen“, sagt Anja Fahrenbach.

Vier Orte hat das Team um Fahrenbach und Christine Wartenberg für diesen Sommer ausgewählt. „Die Aktion im vergangenen Jahr kam so gut an, dass wir sie in kleinerem Rahmen fortsetzen wollen“, sagt Fahrenbach. Statt jeden Monat gibt es die Gottesdienste an außergewöhnlichen Stellen daher zunächst von Juni bis September – draußen, in lockerer Atmosphäre, mit der Gelegenheit, neue Orte zu erkunden und neue Menschen kennenzulernen.

Corona als Chance für neue Formate

Dass, was aufgrund von Corona zwangsmäßig angefangen habe, habe sich bewährt. „Die Pandemie war daher auch eine Chance für neue Formate“, sagt Wartenberg, die sich – wie Fahrenbach – erhofft, mit den besonderen Gottesdiensten auch Menschen anzusprechen, die sonst nicht sonntags in die Kirche kommen. „Denn in die Kirche kommen in der Regel rund 20 bis 25 Menschen. Es ist daher wichtig, auch neue Gruppen zu erreichen“, sagt Fahrenbach. Und die neuen Formate scheinen sich zu bewähren – so auch die Andachten to go, die weiterhin jeden zweiten Sonntag an der Kirche angeboten werden. „Etwa 160 Stück werden jedes Mal abgeholt“, sagt Fahrenbach.

Auf dem Gelände vom Marien-Waldorfkindergarten und der Freien Waldorfschule Sorsum bieten die Kirchengemeinden einen Familiengottesdienst an. Quelle: Mario Moers

Die Termine

Den Start der Reihe macht am 20. Juni der Gottesdienst auf dem Gelände des Marien-Waldorfkindergartens und der Waldorfschule in Sorsum, Weetzener Straße 3. Gestaltet wird dieser von Pastorin Mandy Stark und dem Kindergottesdienstteam. „Der Gottesdienst beginnt gemeinsam mit den Kindern, diese verlassen ihn dann mit dem Kindergottesdienstteam, um einen eigenen kleinen Gottesdienst zu feiern“, erläutert Fahrenbach.

Weiter geht es am 18. Juli am Alten- und Pflegeheim Lichtenberg in der Wennigser Mark, Egestorfer Straße 2, mit einem Gottesdienst mit Pastor Claas Cordemann und seinem Team. Mit dieser Location deckt das Organisationsteam die Gruppe der älteren Wennigser ab. „Und der Garten des Pflegeheims ist besonders schön“, sagt Fahrenbach.

Der dritte Termin ist am 15. August auf der Obstplantage Zabel in Holtensen, Linderter Straße 47, mit Pastor Carsten Wedemeyer. Dieser Gottesdienst ist an den Lebensabschnitt der mittleren Generation gekoppelt, erläutern die beiden Frauen, und werde auch inhaltlich auf diesen ausgerichtet sein.

Den Abschluss bildet der Gottesdienst am 12. September im Wasserpark Wennigsen, Bröhnweg 15. Dabei werden die neuen Konfirmanden begrüßt. Gestaltet wird die Andacht von Pastorin Mandy Stark, Diakon Martin Wulf-Wagner, Pastor Carsten Wedemeyer und ihrem Team. „Wir haben für diesen Gottesdienst einen Ort gesucht, der mit der Jugend in Verbindung steht“, erläutert Fahrenbach. Zunächst hatte das Team den Gottesdienst an dem Skate- und Bikepark organisieren wollen, doch dies sei wegen der baulichen Mängel nicht möglich gewesen.

Auf der Obstplantage Zabel in Holtensen wird ein Gottesdienst gefeiert. Quelle: Johanna Kruse (Archiv)

Keine Anmeldung nötig

Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr. Die Gottesdienste finden unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Für alle Termine ist eine musikalische Begleitung geplant. „Und wir dürfen auch wieder singen“, sagt Fahrenbach.

Eine Anmeldung ist derzeit nicht erforderlich. Sollten auch diese Gottesdienste so gut ankommen, wie die im vergangenen Jahr, dann soll die Reihe 2022 fortgesetzt werden.

Von Lisa Malecha