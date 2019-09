Degersen

Ein Kinderfest wird volljährig: Zum 18. Mal standen am Sonnabend am Gasthaus zur Tenne in Degersen zahlreiche Spielgeräte bereit, um für ordentlichen Spielspaß zu sorgen. Bei bestem Wetter ist es den Veranstaltern einmal mehr gelungen, ein Fest zu gestalten, das die Kleinsten in den Mittelpunkt rückt.

Für 5...