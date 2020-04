Kinder können sich ihr Lieblingsspielzeug in der AWO-Kita ausleihen

Wennigsen

Dort, wo sonst gespielt, getobt und gelernt wird, ist es ungewohnt ruhig und leer: Die AWO-Kita Langes Feld in Wennigsen ist derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Betreuer kümmern sich in der Notbetreuung dennoch täglich um drei bis vier Jungen und Mädchen.

„Wir vermissen die Kinder“, sagt Kita-Leiterin Kerstin Siegert. „Normalerweise betreuen wir hier 39 Kinder und weitere 13 in der Hirtenstraße. Derzeit sind es drei bis vier Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen“, berichtet Siegert. Die Eltern der Kinder arbeiten in systemrelevanten Berufen: im medizinischen Bereich und in der Pflege.

Spielzeug wird vor die Tür gelegt

Damit sich die Kinder, die zu Hause bleiben müssen, nicht langweilen, hat sich die Kita nun etwas ausgedacht. Um die Zeit bis zur Wiedereröffnung zu überbrücken, können sich die Jungen und Mädchen etwas aus der Kita ausleihen. „Wenn sie ihre Lieblingsspiele oder Bücher vermissen, können ihre Eltern uns anrufen, wir legen das Spielzeug dann vor die Tür, sodass wir natürlich den direkten Kontakt vermeiden“, erklärt die Kita-Leiterin.

Kita gibt Eltern Tipps

Außerdem hat die Kita mit allen Familien telefonisch Kontakt und einen Brief an die Eltern versendet: mit Tipps, wie sie ihren Kindern die Situation erklären und wie sie die Zeit zu Hause attraktiver gestalten können. „Wir haben Bastelideen beigelegt sowie Ostermandalas zum Ausmalen“, sagt Siegert.

Viele der Eltern hätten bereits geantwortet und sich bedankt. „Die Eltern und Kinder sind unserer Kita sehr verbunden – das merkt man auch in dieser schwierigen Zeit“, sagt Siegert.

Von Lisa Malecha