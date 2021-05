Wennigsen

Sie heißen Königskinder und Coole Kids. Das sind die Namen der Kindergruppen in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wennigsen. Und was die drei bis 13 Jahre alten Kinder geleistet haben, ist nicht nur ziemlich cool, sondern auch eine fast königliche Verzierung des Außengeländes der Gemeinde an der Neustadtstraße.

Insgesamt 61 Wimpel schmücken den Zaun der Christusgemeinde, so sagen die Wennigser offiziell zu ihr. Unter dem Motto „Hoffnung“ sollten die Kinder unterschiedliche Wimpel gestalten. Herausgekommen sind dabei, teilweise vielleicht unter leichter Hilfe der Eltern, farbenfrohe Kunstwerke. Ob Erdbeeren, Regenbogen, Hasen oder die kritische Auseinandersetzung mit dem Coronavirus – der Vielfalt waren keine Grenzen gesetzt. Je nach Altersklasse gab es eben andere Ausarbeitungen der Königskinder (Vorschulalter) und Coolen Kids (sieben bis 13 Jahre).

Die Christusgemeinde ist in Wennigsen an der Neustadtstraße beheimatet. Derzeit zieren 61 Fahnen das Außengelände. Quelle: Stephan Hartung

Kinder können weiterhin mitmachen

Entstanden sind die Kunstwerke in Heimarbeit. Schließlich sind aktuell noch keine Präsenztreffen möglich. „Daher haben wir die Kinder in Briefen dazu aufgerufen, zu Hause die Wimpel zu gestalten“, sagt Valeska Mähler, die in der Kirchengemeinde im Kinderprogramm tätig ist. Denn selbstverständlich fehlt der direkte Kontakt zu den Kindern. „Unser Frühjahrsbasteln ist schließlich auch schon ausgefallen“, ergänzt Sonja Siehndel, Leiterin der Aktivitäten für die Kleinen.

Fleißig gebastelt wurde nun im April. Seit rund zwei Wochen zieht sich daher eine lange Wimpelschnur wie eine Perlenkette um das Gebäude herum. Und das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Sonja Siehndels Enkelkinder, der sechsjährige Jonas und der dreijährige Felix, sind heute vorbeigekommen und zeigen der Oma stolz ihre Kunstwerke. Und die verweist auf die Fortsetzung der Aktion. „Es können weiterhin Wimpel gestaltet und in den Briefkasten unserer Kirchengemeinde geworfen werden“, sagt die Leiterin und betont, „dass es nicht darauf ankommt, ob das Kind Mitglied in unserer Gemeinde ist oder nicht“. Vielleicht ist es ja möglich, die Wimpelkette auf bis zu 100 zu erweitern. Das ist zwar ein optimistisches Ziel. Aber passend zum Motto der Aktion ist ja, genau wie in der Corona-Zeit, schließlich Hoffnung angesagt.

Die Christusgemeinde bietet ab sofort sonntags ab 10 Uhr wieder Präsenz- und Onlinegottesdienste an.

Von Stephan Hartung