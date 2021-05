Wennigsen

Die Zahl der akuten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Wennigsen zuletzt deutlich gesunken. Von Dienstag auf Mittwoch ist kein neuer Infektionsfall im Gemeindegebiet registriert worden, gleichzeitig sind aber fünf Fälle aus der Statistik herausgefallen. Deshalb sind nach Mitteilung der Regionsverwaltung nun nur zehn akute Infektionsfälle registriert, am Dienstag waren es noch 15.

Den Sieben-Tage-Inzidenzwert beziffert die Region unverändert mit 27,8. Damit liegt Wennigsen unter dem Durchschnittswert aller 21 Regionskommunen, der am Mittwoch bei 42,3 lag. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region gibt es zurzeit in Garbsen (85,1) und der Wedemark (79,3). Die geringsten Inzidenzwerte verzeichnen Uetze (4,9) und Pattensen (6,7).

Insgesamt haben sich in Wennigsen seit Ausbruch der Pandemie nachweislich 388 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Andreas Kannegießer