Viele Parteien informieren auch mit Postwurfsendungen über ihr Programm, ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu den Kommunalwahlen im Herbst. Doch diese Infos kommen nicht bei allen Wennigsern an: Wer einen Hinweis am Briefkasten hat, dass er oder sie keine Werbung erhalten will, der bekommt auch die Informationen der Wennigser Parteien nicht. Denn politische Informationen gelten nach aktueller Rechtssprechung als Werbung.

Daher schreibt nun die FDP Wennigsen in einer Pressemitteilung: „Es sind Menschen aus der Gemeinde, die für Sie in den Räten ehrenamtlich tätig sind und zukünftig sein werden. Wir wollen gern mit Ihnen in Kontakt kommen und unseren Beitrag der letzten Jahre berichten sowie unsere Ideen zur Gestaltung unserer Gemeinde für die nächsten Jahre bekannt machen. Wir wünschen uns einen Dialog mit Ihnen, damit Ihre Wahlentscheidung für Personen und Programme eine solide Basis hat.“

Parteien informieren per Post

In Corona-Zeiten sei es allerdings noch schwieriger als sonst, in Kontakt mit den Wählern zu kommen. „Niemand weiß heute, ob der von uns gewünschte persönliche Kontakt und Dialog überhaupt ausreichend möglich sein wird“, heißt es weiter.

Doch die Kandidaten und Parteien Wennigsens würden sich wünschen, den Wennigserinnen und Wennigsern wichtige Informationen über ihre Gestaltungsvorstellungen für die Gemeinde in den nächsten fünf Jahren präsentieren zu dürfen – auf dem postalischen Weg.

„Deshalb unser Appell an Sie: Entfernen oder überkleben Sie bitte bis Ende September Hinweise an Ihrem Briefkasten“. So könnte man sich selbst und allen Kandidatinnen, Kandidaten und und Parteien die Chance zur Information und zum Dialog geben.

In Wennigsen werden im September die Ortsräte, der Gemeinderat und auch ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Auch Wahlen der Regionsabgeordneten und des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin stehen an.

Von Lisa Malecha