Wennigsen

Es gibt kein warmes Mittagessen mehr an der Wennigser Sophie-Scholl-Gesamtschule: Krankheitsbedingt hat die ehrenamtlich betriebene Schulcaféteria von einem Tag auf den anderen die Gerichte in der Mittagspause eingestellt. Dreimal in der Woche – montags, dienstags und donnerstags – hatte das Caféteriateam für die...