Mit dem Aufruf zur Kandidatur, den die Jugendpflege kürzlich an 729 Wennigser Jugendliche verschickt hat, ist der Startschuss zu den Wahlen zum neunten Wennigser Jugendparlament gefallen. Bis zum 16. Juli 2021 haben alle 14- bis 18-jährigen Zeit, ihre Bewerbung für einen der elf Sitze in dem Gremium abzugeben.

Doch wie ist es, im Jugendparlament zu sein? Mitmachen lohnt sich aus vielen Gründen, sagen Arne Kaiser (16) und Lina Sophie Schlüsche (17), die seit der Wahl 2019 im Jupa sitzen. Unter anderem lerne man die Probleme des Orts, in dem man lebt, kennen, sagt der 16-jährige. Zudem bekomme man einen Einblick, wie Politik vor Ort funktioniert. Außerdem könnten die Jugendlichen einiges im Ort erreichen: Unter anderem ist der Bau der Skateanlage dem Engagement des Jugendparlaments zu verdanken.

Am 12. September wird in Wennigsen das neue Jugendparlament gewählt. Quelle: Jugendpflege Wennigsen

Das Jugendparlament bietet Jugendlichen aus Wennigsen die Möglichkeit, sich in der Politik in Wennigsen überall da einzumischen, wo es um Anliegen von Kindern und Jugendlichen geht.Die Mitglieder des Jugendparlaments haben Rede- und Antragsrecht im Rat der Gemeinde Wennigsen und seinen Fachausschüssen.

„Das hat mich gestärkt“

Daher sei das Jugendparlament eine gute Möglichkeit, sich einzubringen, sagt Lina. „Als Jugendlicher hat man in der Politik ja sonst nicht so viel zu sagen“, sagt sie und betont, dass die Jupa-Mitglieder von den Politikerinnen und Politikern in Wennigsen erst genommen würden. Sie persönlich habe das Engagement im Jupa auch weitergebracht. „Ich hatte Probleme vor vielen Menschen zu sprechen – das musste ich durch die Arbeit im Jupa lernen, weil ich unter anderem im Bauausschuss über unsere Arbeit berichten musste“, sagt sie. „Das hat mich gestärkt.“

Unter anderem hat sich das Jugendparlament für den Bau der Skate- und Bikeanlage in Wennigsen eingesetzt und auch beim Bau geholfen. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Und vor allem mache das Jugendparlament auch Spaß, sagt Arne. Sein schönstes Erlebnis mit dem Jugendparlament sei die Reise nach Berlin gewesen, wo der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch (SPD) die Jupa-Mitglieder durch den Bundestag geführt hat.

Wer sich Lust auf Politik und Interesse an seinem Wohnort habe, der sei im Jugendparlament richtig, sagt Arne Kaiser und appelliert: „Kandidiert! Ihr werdet es nicht bereuen.“ Lina ergänzt: „Es gibt wenig Möglichkeiten, sich einzubringen. Wenn man – wie dank dem Jupa – eine hat, sollte man die auch nutzen.“ Zumal junge Menschen beklagen würden, nicht gefragt zu werden. „Hier kann man sich aktiv einsetzen und einbringen – zusammen mit anderen können wir unsere Ziele viel besser erreichen.“ Lina und Arne wollen wahrscheinlich auch wieder antreten.

Jugendpflege beantwortet Fragen zur Wahl Wer Fragen zum Jugendparlament und den Wahlen hat, kann sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendpflege wenden. Diese sind im Jugendhaus an der Argestorfer Straße 4a, unter Telefon (0 51 03) 21 04, per Signal, Telegram und WhatsApp unter 0173/7 31 07 09 oder per E-Mail an jugendpflege@wennigsen.de erreichbar.

Wann wird gewählt?

Durchgeführt wird die Wahl dann nach den Sommerferien – parallel zu den Kommunahlwahlen am 12. September. Die Bewerbung erfolgt über einen Kandidaturbogen, der dem Aufruf von Bürgermeister Christoph Meineke beiliegt. Abgegeben werden kann der ausgefüllte Vordruck in den Jugendräumen der Jugendpflege, in den Sekretariaten der Sophie Scholl-Gesamtschule oder im Rathaus. Aufruf, Kandidaturbogen und weitere Informationen zur Wahl stehen auch auf der Homepage des Jugendparlaments unter jugendparlament-wennigsen.de bereit.

Begleitet wird die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten von Werbeaktionen an Schulen in Wennigsen, Barsinghausen, Gehrden und Springe, die von amtierenden Mitgliedern des Jugendparlaments und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendpflege durchgeführt werden.

Die Jugendbürgermeisterin oder der Jugendbürgermeister wird dann auf der ersten Sitzung des neuen Jugendparlaments am 30. September gewählt.

Von Lisa Malecha