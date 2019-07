Wennigsen

Ausgrenzung soll an der KGS Wennigsen keine Chance haben. Dafür haben sich die Schüler der Sophie-Scholl-Gesamtschule eingesetzt. Ihr Engagement ist nun gewürdigt worden. Seit neustem trägt die Schule den Titel „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Ermöglicht haben das die Zehntklässlerinnen Lea Wichmann, Carlotta Kruse, Nele Gehrmann und Sara Schellenberg. Sie sind in der Unesco-AG und sprachen Schüler an, um sie dazu zu bewegen, ihre Unterschrift abzugeben. Denn: Um sich für den Titel zu bewerben, müssen sich mindestens 70 Prozent aller Schüler, Lehrkräfte und Angestellten mit einer Unterschrift gegen jede Form von Diskriminierung aussprechen.

700 Schüler unterschreiben

Schließlich wurden die Unterschriften gezählt. „Am Ende fehlten uns noch zehn Stück“, sagt Englischlehrerin Dorothe Ebrecht, die seit Februar die Unesco-Arbeitsgemeinschaft leitet. Also zogen die Schülerinnen erneut los, um zu sehen, wen sie bei ihrer ersten Aktion nicht erreicht hatten. „Ein Schüler wollte partout nicht unterschreiben. Daher müssen wir jeden Tag Position beziehen“, sagt Lehrerin Dorothe Ebrecht.

Die 17-jährige Schülerin Sara Schellenberg präsentierte einen selbstgeschriebenen Text. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Dennoch sei es nicht so, dass sich die rund 250 Schüler, die nicht unterschrieben haben, nicht gegen Rassismus aussprechen. Immerhin wurde nicht jeder Schüler gefragt, zudem sei es den AG-Mitgliedern teilweise auch nicht so leicht gefallen, ihr Anliegen vor einer großen Gruppe zu erläutern. „Die Schülerinnen haben das alles in Eigenregie gemacht“, betont Ebrecht. Manche hätten einfach keine Lust gehabt, zu unterschreiben – nur einige hätten eine ablehnende Haltung gezeigt.

Am Ende kamen aber genug Signaturen zusammen – der Titel wurde feierlich übergeben. Die Feier stand unter dem Motto „Ein Hoch auf das, was uns vereint“. Die Textzeile stammt aus dem Lied „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani, welches zu Beginn der Veranstaltung von der Schulband unter der Leitung von Stephan Teschner gespielt wurde.

Paten unterstützen die Schüler

Jede Courage-Schule sucht sich Paten aus, die das Engagement der Schüler dauerhaft unterstützen. Die Schüler aus Wennigsen sprachen den Autor und Journalisten Takis Würger sowie den Bürgermeister von Wennigsen, Christoph Meineke, an. Meineke war bei der Verleihung nicht dabei. Seine Stellvertreterin Marianne Kügler bedankte sich bei den Schülern für ihren Einsatz. „Wir brauchen Menschen, die hinschauen und nicht wegschauen. Macht weiter so!“, sagte Kügler.

Unesco-AG positioniert sich gegen Rechtsextremismus

Das Anderssein akzeptieren und sich gegenseitig tolerieren – das sind die Werte, die die Schüler der Unesco-AG vertreten. Im vergangenen Jahr hatte es bereits eine Aktion an der Schule gegeben. Ein Foto mit allen knapp 950 Schülern und Lehrern, um gemeinsam die Ablehnung populistischer und rechtsextremer Tendenzen zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig drückten sie ihre Solidarität mit allen aus, die sich für die Stärkung der offenen Gesellschaft und der Demokratie einsetzen.

Diese Schulen in der Region tragen den Titel:

In Niedersachsen gibt es 344 Schulen mit dem Prädikat, in ganz Deutschland sind es sogar über 3000 Einrichtungen. Unter anderem wurde zuletzt auch die Marie Curie Schule in Ronnenberg mit dem Titel „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet. Weiterhin dürfen sich die Schüler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule aus Burgdorf sowie die des Gymnasiums Mellendorf über die Auszeichnung freuen. Schon seit etlichen Jahren trägt die KGS Neustadt den Titel.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig und Lisa Malecha