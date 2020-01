KGS Wennigsen will Unesco-Projektschule werden

Wennigsen

Kai Birkner und Gert Ackermann suchen das Symbol für Bildung. Auf dem ausklappbaren Würfel, den der stellvertretende Schulleiter und der Didaktische Leiter der Sophie-Scholl-Gesamtschule in den Händen halten, befinden sich viele kleine Bilder in knalligen Farben. Jedes von ihnen steht für einen Baustein, der die Welt nachhaltig verändern soll: Klimaschutz, Gesundheit und keine Armut stehen zum Beispiel darauf. Jedes der von der Unesco ausgerufenen 17 Ziele ist laut der Organisation wichtig für eine nachhaltige Entwicklung. Doch Birkner und Ackermann wollen zwei ganz bestimmte hervorheben: Chancengleichheit und hochwertige Bildung. Denn dafür soll künftig auch die Kooperative Gesamtschule ( KGS) in Wennigsen stehen.

Schule blickt in die Zukunft

Dass die beiden den speziellen Würfel zu einem Gespräch über die vergangenen 25 Jahre der Schule mitgebracht haben, ist kein Zufall. „Bei einem Jubiläum schaut man ja nicht nur in die Vergangenheit, sondern vor allem in die Zukunft“, sagt Ackermann. Für die KGS heißt das: hinarbeiten auf das Ziel, Unesco-Projektschule zu werden. „Wir wollen die Ziele leben und setzen uns mit Themen wie Umwelt und Gleichberechtigung in schulischen und außerschulischen Projekten auseinander“, sagt Birkner. Die Schüler haben sogar extra eine Unesco-AG gegründet.

Dem Nachwuchs Nachhaltigkeit zu vermitteln, das ist nicht der einzige Schwerpunkt, den die KGS setzt. Im vergangenen Vierteljahrhundert hat sich viel angesammelt, worauf die Schule stolz ist – und das sie in ihrem Jubiläumsjahr noch einmal ganz besonders hervorheben möchte. Da wären zum Beispiel der Kulturcocktail, die Theater-AG und die Gedenkfeier für Sophie Scholl – Veranstaltungen, die Schüler und Lehrer alljährlich auf die Beine stellen. „Das sind alles wichtige Bestandteile des Schullebens und etwas, mit dem sich die Schüler gern identifizieren“, sagt Birkner. Insgesamt sollen es 25 Veranstaltungen sein, mit denen die KGS ihr 25-jähriges Bestehen in diesem Jahr feiern möchte.

An der KGS lernen 850 Schüler

Dass ein so großes Programm einmal machbar sein würde – davon konnten die Lehrer in den Anfangsjahren der Schule nur träumen. An der Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe unterrichteten anfangs nur rund 30 Lehrer, und die Schule hatte keine 400 Schüler. Als vor 25 Jahren aus dem Schulzentrum dann eine Gesamtschule mit gymnasialem Zweig wurde, stieg die Zahl auf rund 540 Schüler. Heute unterrichten 78 Lehrer an der KGS 850 Schüler.

Seit 2005 ist die Schule eine teilgebundene Ganztagsschule. Die KGS hatte schon immer einen integrativen Ansatz in den ersten drei Jahrgängen, 2018 wurde außerdem der erste vollintegrative Jahrgang etabliert: Die Schüler der fünften Klasse werden seitdem zweigunabhängig unterrichtet. Ab dem kommenden Schuljahr 2020/2021 soll dies auf die sechste Klasse ausgeweitet werden. „Wir haben gemerkt, dass die vollintegrative Arbeit in der fünften Klasse Früchte trägt“, sagt Birkner. Viele Lehrer hätten die Rückmeldung gegeben, dass es schön wäre, so noch ein Jahr mit den Schülern zu arbeiten. „Wir freuen uns darauf und glauben, dass alle davon profitieren.“ Ab Klasse sieben werden die Schüler dann in die Zweige Hauptschule, Realschule und Gymnasium unterteilt.

Birkner betont, dass die KGS immer noch weit entfernt davon sei, eine Integrative Gesamtschule (IGS) zu werden. „Die KGS hat sich bewährt, und die Strukturen der KGS bleiben auch erhalten“, sagt der stellvertretende Schulleiter. Die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde macht sich schon seit Jahren für eine IGS in Wennigsen stark. Die KGS selbst sieht die Umwandlung eher skeptisch. Der größte Unterschied: An einer IGS gibt keine Aufteilung in Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig, stattdessen integriertes Lernen aller Kinder im gemeinsamen Klassenverband bis zur zehnten Klasse.

Schule bekommt neue Räume und neue Technik

Neben der Umwandlung der sechsten Klasse in einen vollintegrativen Jahrgang plant die Wennigser KGS noch weitere – vor allem bauliche – Neuerungen in diesem Jahr: Voraussichtlich im Juni startet die Grunderneuerung der naturwissenschaftlichen Räume, die Zimmer werden entkernt und neu aufgebaut. „Das Projekt beschäftigt uns schon lange, und ich bin froh, dass es endlich losgeht“, sagt Birkner. Nach der Sanierung stehen den Schülern sechs statt bisher fünf Räume für die Fächer Chemie, Physik und Biologie zur Verfügung.

„Außerdem werden wir die Neuerungen im Zuge des Digitalpakets ausleuchten“, kündigt der stellvertretende Schulleiter an. Dazu zähle etwa WLAN, das auch hohen Belastungen standhalte, etwa wenn ganze Klassen darauf zugriffen. Außerdem werde geprüft, alle Klassenräume mit digitalen Tafeln auszustatten. Damit werden Übertragungen etwa von Tablets oder Smartphones direkt auf die Tafel möglich. Außerdem könnten Tafelbilder leicht gespeichert oder an die Schüler geschickt werden.

Vieles davon ginge bereits mit den interaktiven Whiteboards, die die Schule in etwa einem Drittel der Klassenzimmer installiert hat. Inzwischen gebe es aber neuere und technisch stabilere Systeme, erklärt Birkner. „Wir wollen den Schülern alle Möglichkeiten bieten, um bei der Digitalisierung mitzuhalten. Es gibt schließlich kaum noch einen Beruf, in dem die neuen Medien nicht gebraucht werden.“

Wie geht es weiter mit der Mensa?

In der Diskussion um „die große Mensafrage“ sei die Schule in Gesprächen mit der Gemeinde, sagt Birkner. „Wir brauchen unbedingt eine Lösung und hoffen, dass diese im nächsten halben Jahr näher rückt.“ Momentan betreiben Eltern ehrenamtlich eine Cafeteria, in der es auch ein warmes Mittagessen gibt.

Bevor die Schule aber so weit in die Zukunft blickt, schaut sie im Jubiläumsjahr erst einmal auf die Errungenschaften der vergangenen 25 Jahre zurück. Höhepunkte sollen eine Projektwoche und ein Schulfest am 9. Juli werden. „Wir freuen uns darauf, viele Freunde, Förderer und Ehemalige zu begrüßen“, sagt Ackermann. „Es soll ein fröhliches, buntes und vielfältiges Fest für alle werden.“

Das ist eine Unesco-Projektschulen Unesco-Projektschulen verankern in ihren Schulprofilen und Leitbildern wie auch im Schulalltag und in der pädagogischen Arbeit die Ziele und Werte der Unesco. Sie setzen sich für Frieden, Weltoffenheit und nachhaltige Entwicklung ein. Um Unesco-Projektschule zu werden, müssen Schulen die Unesco-Bildungsansätze in ihr Schulprogramm integrieren, Unterrichtskonzepte erproben, Seminare sowie nationale und internationale Austauschprogramme organisieren und die Unesco-Bildungsansätze in ihrem Umfeld und den lokalen Bildungslandschaften verbreiten. In Deutschland gibt es knapp 300 Unesco-Projektschulen, davon neun in Niedersachsen.

Von Lisa Neugebauer