Wennigsen

Die Zukunft des KGS Fördervereins ist vorerst gesichert – zumindest für das kommende Jahr. Nachdem der Verein jüngst kurz vor der Auflösung stand, da drei Vorstandsposten neu besetzt werden mussten, haben sich nun für alle Posten Nachfolger gefunden.

„Nehmen Sie aktiv auf den Schulalltag Einfluss und verstärken Sie unser Vorstandsteam“, hatte die Fördervereinsvorsitzende Sabine Jacob aufgerufen – doch die Rückmeldungen waren enttäuschend. Nur Bärbel Michels hatte sich bei der Vorsitzenden gemeldet und angeboten einen Posten zu übernehmen. „Es ist toll, dass Bärbel Michels unser Team unterstützt, aber auch traurig, dass die Resonanz so gering war“, sagte Jacobs bei der Jahresversammlung, die in diesem Jahr per Videokonferenz abgehalten wurde.

Sabrina Riedel ist stellvertretende Vorsitzende

Michels, deren Sohn in diesem Jahr neu in die fünfte Klasse der KGS gekommen ist, wurde bei der Sitzung zur neuen Schriftführerin gewählt. Sie übernimmt den Posten von Martin Meyer. Schwieriger sah die Situation bei der Wahl der neuen stellvertretenden Vorsitzenden aus. Da sich kein Kandidat für die Nachfolge gemeldet hatte, bot letztendlich Sabrina Riedel (vorher Beisitzerin) an, den Posten zu übernehmen. Riedel ist Realschulzweigleiterin an der KGS und hatte den Posten eigentlich nicht übernehmen wollen, da die Corona-Pandemie der Schulleitung momentan viel abverlange. Doch da die Alternative die Auflösung des Vereins war, erklärte sie sich dann doch bereit, den stellvertretenden Vorsitz zu übernehmen.

Neuer Kassenwart ist Oliver Brockmann, der zuvor Beisitzer war. Seinen Posten übernimmt Claudia Albrecht (vorher Kassenwartin). Weiterhin im Vorstandsteam sind die Vorsitzende Sabine Jacob und Beisitzer Hans-Peter Exner.

Verein sucht neue Mitglieder

Neben den Wahlen standen unter anderem auch die weiteren Pläne des Fördervereins auf der Tagesordnung. Der Verein plant unter anderem, das Außengelände der KGS einladender zu gestalten – mit neuen Bänken und einem Beachvolleyball-Feld. Für das neue Feld befinde sich der Vorstand derzeit im Gespräch mit der Verwaltung, um einen geeigneten Standort auf dem Schulgelände zu finden.

Aktuell zählt der Förderverein 254 Mitglieder. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen, betonte Jacobs und sie würden auch dringend benötigt. „Wegen Corona konnten wir kaum Werbung für uns machen“, sagt Jacobs und hofft, dass die Situation sich im Laufe des kommenden Jahres verbessert und der Verein wieder aktiver auf die Eltern zugehen könnte – etwa bei Elternabenden oder Veranstaltungen. Wer Interesse hat, sich im Förderverein zu engagieren, der kann sich per E-Mail an info@foerderverein-kgswennigsen.de an den Vorstand wenden.

Von Lisa Malecha