Ab kommender Woche, 10. August, gibt es bei der verlässlichen Schulkindbetreuung Ferien ohne Koffer noch freie Plätze. Sowohl für die Zeiträume 10. bis 14. August und 17. bis 21. August als auch für die letzten drei Tage der Sommerferien sind noch Anmeldungen für den diesjährigen Hauptstandort Evestorf möglich.

Bei den Ferien ohne Koffer bietet die Jugendpflege gemeinsam mit der DLRG Wennigsen auch in diesem Jahr über die gesamten Sommerferien montags bis freitags von 8:30 bis 16 Uhr eine verlässliche Betreuung von Kindern im Schulalter an. Aus Gründen des Infektionsschutzes werden die Jungen und Mädchen in diesem Jahr erstmals in festen Gruppen an zwei Standorten betreut.

Betreuung kostet 12,50 Euro am Tag

Geboten wird den Kindern auf dem Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Evestorf und im Jugendhaus Wennigsen ein abwechslungsreiches Programm mit Bastel- und Kreativangeboten, Spiel und Sport sowie Aktionen und Erkundungen in der Natur.

Die Anmeldung ist in diesem Jahr nur wochenweise (montags bis freitags) möglich. Die Kosten liegen inklusive Verpflegung und Materialien bei 12,50 Euro am Tag, Ermäßigung gibt es für Geschwister und bei Berechtigung für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).

Auch bei Aktionen sind Plätze frei

Kinder ab acht Jahren können sich zudem für eine Aktion im Musicon Wennigsen anmelden. Dort werden am Montag und Dienstag, 10. und 11. August, von 8.30 bis 12.30 Uhr Schatzkästchen gebaut. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Karate und Selbstverteidigung für Anfänger stehen am Donnerstag, 13. August, von 15 bis 16 Uhr in der Sporthalle, Im Lindenfeld, auf dem Programm. Kinder von sechs bis 16 Jahren sollen bei dem Kurs, der von Kiko Karate Wennigsen organisiert wird, unter anderem mehr Selbstvertrauen bekommen, aber auch ihre Kondition verbessern. Die Teilnahme kostet 3 Euro.

Anmeldungen sind auf jugendpflege-wennigsen.de/ferienprogramm möglich. Für weitere Fragen ist die Jugendpflege telefonisch unter (05103) 2104 oder per E-Mail an jugendpflege@wennigsen.de erreichbar.

Von Lisa Malecha