Im Konflikt um Beschwerden über Lärm am KGS-Spielplatz soll das Jugendparlament Wennigsen einen Lösungsvorschlag erarbeiten. Bei der Ratssitzung in der Sommerpause, die erforderlich wurde, nachdem das vorige Treffen abgebrochen worden war, delegierten die Politiker viele andere Themen an den Bauausschuss.