Jugendparlament ist gegen Spielplatzsatzung für das KGS-Gelände

Das Jugendparlament (Jupa) hat jetzt seine Stellungnahme dazu abgegeben, welche Regeln seiner Meinung nach für den umstrittenen Jugendtreffpunkt an der Wennigser Sophie-Scholl-Gesamtschule gelten sollen. In der Sitzung des Rates ließ das elfköpfige Gremium durch Jugendbürgermeister Ole Hagen und seine Stellvertreterin Mara Kempken erklären: „Um das Interesse der Wennigser Jugend bestmöglich zu vertreten, sprechen wir uns gegen jegliche Art von Spielplatzsatzung auf dem KGS-Gelände aus.“ Das war klipp und klar.

In mehreren Sitzungen und auch bei ihrem Klausurwochenende hatten sich die Jugendvertreter mit dem Thema beschäftigt und sich nicht leichtgetan, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Die Ratspolitiker wollten unbedingt erst die Meinung des Jugendparlaments dazu gehört haben, ehe sie eine Entscheidung über die Spielplatzsatzung und die Kleinspielfelder an der Gesamtschule treffen.

Jugend muss sich frei entfalten können

Das Jugendparlament betrachtet das KGS-Gelände als besonders wertvoll, da es verschiedene Sportaktivitäten biete. Als Treffpunkt sei die KGS besonders geeignet, weil die Schule zentral liege und es Sitzmöglichkeiten und auch Überdachungen gebe. Ein wichtiger Teil der Jugend sei, sich frei zu entfalten, und dazu gehöre auch, Musik zu hören und Alkohol zu trinken. Durch ein Verbot könnten Feindbilder entstehen oder es zu einer Verschiebung der Problematik an andere Orte in Wennigsen kommen, befürchtet das Jugendparlament.

Die Jugendvertreter kritisieren in ihrer Stellungnahme scharf, wie mit den Interessen der Jugendlichen umgegangen werde. „Die Kompromissbereitschaft fehlt. Wir wünschen uns Toleranz statt Stigmatisierung“, heißt es. Das Jugendparlament bietet an, an Perspektiven mitzuwirken – auch wenn es nicht zu seinen Aufgaben gehöre, den Konflikt zu lösen.

Auch um eine Lösung für die genervten Anwohner zu finden, würde die Gemeindeverwaltung das Schulgelände gerne in die Spielplatzsatzung aufnehmen. Die Nutzung der Kleinspielfelder wäre dann zeitlich beschränkt, laute Musik und Alkohol wären verboten. Momentan gibt es für die Kleinspielfelder an der Wennigser KGS keinerlei Festsetzung.

Nicht auf den Festplatz abschieben

Überhaupt nichts hält das Jugendparlament auch von dem Vorschlag des Wennigser Ortsbürgermeisters Jan Richard Weber, von den noch verfügbaren Ortsratsmitteln Tische und Bänke für den Festplatz am Ortsausgang in Richtung Argestorf anzuschaffen. „Der Schützenplatz liegt an einer viel befahrenen Straße ohne Beleuchtung. Die Jugendlichen werden abgeschoben. Noch dazu setzt man sie einer Gefahr aus“, kritisierte der Jugendbürgermeister in der Ratssitzung.

Auf die Frage von Christina Müller-Matysiak (Wählergruppe Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaft), wo das Geld des Ortsrates für Jugendliche denn sinnvoller eingesetzt werden könne, verwies er auf die geplante Skateranlage, die nächstes Jahr gebaut werden soll. Dann lud Ole Hagen die Wennigser Ratspolitiker zu den Jupa-Sitzungen ein, wo man jederzeit ins Gespräch kommen könne.

Die nächste Sitzung des Jugendparlaments ist am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr im Jugendhaus an der Argestorfer Straße. Der Ortsrat Wennigsen trifft sich bereits am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

Von Jennifer Krebs