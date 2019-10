Wennigsen

Der hauptberufliche Feuerwehrmann und Notfallsanitäter Jörg Nießen stellt sein aktuelles Buch „ Rettungsgasse ist kein Straßenname“ in Wennigsen vor. Auf Einladung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Wennigsen kommt er am Dienstag, 10. Dezember, an den Deister. Passend zum Thema wird er in der...