Wennigsen

Die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) in Wennigsen hat den 16-jährigen Jakob Grimm zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der Gymnasiast aus Holtensen ist auch stellvertretender Jugendbürgermeister von Wennigsen. Für seine Arbeit als Juso-Chef hat er sich auch deshalb unter anderem vorgenommen, die Zusammenarbeit der SPD-Nachwuchsorganisation mit dem Jugendparlament (Jupa) auszubauen. „Ich möchte die Verbindung mit gemeinsamen Aktionen stärken“, sagt Grimm.

Posten neu vergeben

Am vergangenen Dienstag drehten die Jusos bei den Neuwahlen am Personalkarussell: Der bisherige Vorsitzende Arne Kaiser rückte auf eigenen Wunsch in die zweite Reihe und übernahm den Posten des Stellvertreters. Kaiser ist seit wenigen Wochen neuer Jugendbürgermeister. „Er hat einen Interessenkonflikt mit dem Juso-Vorsitz gesehen, deshalb haben wir das neu aufgeteilt“, berichtet Nachfolger Grimm. Künftig ist also Kaiser bei den Jusos Grimms Stellvertreter – im neuen Jupa ist der neue Juso-Vorsitzende hinter Kaiser Vizechef.

Grimm hat auch für die Jusos viele Ziele: Demnach will er die Zusammenarbeit der Nachwuchsorganisation mit dem SPD-Ortsverein intensivieren – wenngleich diese Verbindung ohnehin bereits jetzt sehr eng sei. „Im Vorstand des Ortsvereins sind ja auch viele Jusos“, sagt Grimm.

„Ich schätze Solidarität und lehne soziale Ungleichheiten ab“

Der 16-Jährige ist seit April 2020 bei den Jusos und seit dem vergangenen Frühjahr auch SPD-Parteimitglied. Grund für seinen Eintritt seien die übereinstimmenden Grundwerte der SPD mit seiner persönlichen Haltung gewesen. „Ich schätze Solidarität und lehne soziale Ungleichheiten, Ausgrenzungen, Rassismus und Sexismus entschieden ab“, sagt Grimm.

Sein Ziel ist es zudem, zwei bisherige Arbeitsschwerpunkte der Jusos auch künftig mit Aktionen fortzusetzen. Trotz der inzwischen schon seit zwei Jahren andauernden Corona-Hindernisse habe die Juso-AG Wennigsen erst kürzlich gemeinsam mit den Jusos aus Barsinghausen erneut eine Spendenaktion für die Obdachlosenhilfe organisiert. Außerdem sollen die Jusos unter seiner Leitung auch künftig mit Aktionen auf soziale Ungleichheiten aufmerksam machen.

Laut Grimm engagieren sich bei den Jusos in Wennigsen derzeit rund 15 Mitglieder. Einmal im Monat treffen sie sich in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Hirtenstraße oder im Haus der Jugendpflege. Grimm hat sich zwar nicht ausdrücklich die Mitgliederwerbung auf seine Fahne geschrieben. „Aber bei unseren Aktionen leisten wir immer viel Aufklärungsarbeit und laden interessierte Jugendliche zu unseren Treffen ein“, berichtet er. Es sei aber schwer, in einem kleinen Ort wie Wennigsen viele Jugendliche zu kommunalpolitischem Engagement zu bewegen.

„Ich diskutiere leidenschaftlich gern“

Bei ihm sieht das ganz anders aus. Wegen seiner politischen Aktivitäten komme derzeit sein Hobby viel zu kurz. Normalerweise geht Grimm mehrmals in der Woche in Hannover dem Fechtsport nach. Zurzeit duelliert sich der junge Mann aber offenbar viel lieber mit Worten: „Ich mache dem Juso-Dasein alle Ehre und diskutiere leidenschaftlich gern“, sagt der 16-Jährige. Kompromisslos sei er aber keineswegs, betont Grimm.

Eine Zukunft als SPD-Vertreter im Rat der Gemeinde kann sich der angehende Abiturient des Matthias-Claudius-Gymnasiums in Gehrden in näherer Zukunft aber trotzdem eher nicht vorstellen. Gleich nach dem angestrebten Abitur wolle er sich nicht für eine Wahlperiode von fünf Jahren an den Ort binden.

Von Ingo Rodriguez